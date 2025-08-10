- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
«Манипулятивная информация»: военные прокомментровали скандальный инцидент с работниками ТЦК в Днепре
В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, в социальных сетях распространяются видеоматериалы, на которых якобы представители одной из групп оповещения Днепропетровского РТЦК и СП применяют физическую силу к военнослужащему. Днепропетровский областной ТЦК и СП сообщает, что эта информация манипулятивна и требует разъяснения.
«На самом деле ситуация выглядела так: группа оповещения остановила гражданина, который спокойно предоставил свои документы для проверки. Во время этого к группе подошел неизвестный мужчина в гражданской одежде в состоянии алкогольного опьянения, который представился действующим военнослужащим и начал наносить оскорбления и провоцировать представителей РТЦК и СП. Далее данный граждан забежал в подъезд, конфликт прекратился, но через 10 минут он вышел в военной форме без знаков различия и продолжил конфликт с военнослужащими ТЦК и СП. В ходе конфликта выяснилось, что это лицо не является действующим военнослужащим и было снято с военного учета. На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции, и сейчас продолжаются следственные действия», — говорится в сообщении.
Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила, что по этому факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Проведение досудебного расследования поручено следователям следственного управления ГУНП в Днепропетровской области.
Между тем, в Николаеве 8 августа также произошел инцидент во время проведения мобилизационных мероприятий группой оповещения. Об этом сообщил Николаевский областной ТЦК и СП.
«По законному требованию предъявить военно-учетные документы гражданин отреагировал агрессивной — применил физическую силу к одному из военнослужащих ТЦК и СП. Военнослужащие группы оповещения ТЦК и СП в ответ на агрессию и физическую силу со стороны гражданина были вынуждены применить меры физического влияния на него», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», на Волыни толпа напала на авто ТЦК.184
