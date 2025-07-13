41.48 / 41.94 48.66 / 49.22
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Украине заработала автоматическая система постановки на воинский учет: что важно знать

19:29 13 июля 2025
В Оберег будут ставить на военный учет автоматически - Фото: mod.gov.ua

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, запустили автоматическую систему постановки на военный учет в «Оберег». Теперь данные военнообязанных будут вноситься без необходимости посещать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Как пояснил юрист Юрий Танасийчук, система синхронизируется с государственными реестрами, что значительно упрощает процесс, позволяя избежать очередей, справок и личных визитов. Об этом он заявил в эфире Киев24.

Изменения касаются мужчин от 17 до 25 лет. «Оберег» использует данные реестров, в частности Государственной миграционной службы, для автоматической постановки на учет военнообязанных.

Однако есть исключения: тем, кто по причине здоровья или другим обстоятельствам не подлежит мобилизации, все же придется обращаться лично в ТЦК и СП.

Как писали «ФАКТЫ», находящиеся на военной службе физические лица-предприниматели (ФЛП) освобождаются от уплаты налогов и предоставления отчетности на время службы. Вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс (закон от 18.06.2025 № 4505-ІХ).

РЕКЛАМА

Фото: mod.gov.ua/

РЕКЛАМА
155

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Слава Каминская показала &quot;Януковича&quot; на Канарах. Фото из соцсети

Каминская из «НеАнгелов» засветилась на Канарах в обществе Януковича, но ей поверили не все

Восточный гороскоп на неделю с 14 по 20 июля 2025 года

Быкам важно проявить инициативу, а Драконам — не поддаваться эмоциям: восточный гороскоп на неделю 14 — 20 июля

Огурцы, фото из открытых источников

Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)

Унитаз отмывается с помощью лимонной кислоты, фото https://enviro-master.com/

Натрите этим стенки унитаза и не придется его часами оттирать от мочевого камня

Следующий материал
Новости партнеров