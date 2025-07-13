В Украине заработала автоматическая система постановки на воинский учет: что важно знать

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, запустили автоматическую систему постановки на военный учет в «Оберег». Теперь данные военнообязанных будут вноситься без необходимости посещать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Как пояснил юрист Юрий Танасийчук, система синхронизируется с государственными реестрами, что значительно упрощает процесс, позволяя избежать очередей, справок и личных визитов. Об этом он заявил в эфире Киев24.

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Изменения касаются мужчин от 17 до 25 лет. «Оберег» использует данные реестров, в частности Государственной миграционной службы, для автоматической постановки на учет военнообязанных.

Однако есть исключения: тем, кто по причине здоровья или другим обстоятельствам не подлежит мобилизации, все же придется обращаться лично в ТЦК и СП.

Как писали «ФАКТЫ», находящиеся на военной службе физические лица-предприниматели (ФЛП) освобождаются от уплаты налогов и предоставления отчетности на время службы. Вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс (закон от 18.06.2025 № 4505-ІХ).

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Фото: mod.gov.ua/

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