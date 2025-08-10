41.11 / 41.65 47.94 / 48.61
Происшествия

Железнодорожный вокзал в Синельниково на Днепропетровщине разрушен в результате удара врага (видео)

12:10 10 августа 2025
Россияне уничтожили вокзал в Синельниково под Днепром

Россияне продолжают обстреливать Украину. Оккупанты атаковали железнодорожную станцию в Синельниково Днепропетровской области, из-за чего движение поездов временно приостановили. Об этом сообщил председатель правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский.

«Мирный процесс в исполнении варваров-соседей сейчас выглядит так. Очередная ночь и очередной массированный налет на железнодорожный узел, в том числе вокзал. Днепропетровская область», — написал он в Facebook.

По его словам, все дежурные работники заранее отведены, обошлось без жертв.

Компания «Укрзалізниця» сообщила об отмене ряда поездов из-за боевых действий. В частности, произошло изменение маршрутов курсирования через станцию «Синельниково-1».

Так, временно отменяются поезда:

6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный
6272 Синельниково-1 — Самойловка
6277 Самойловка — Днепр-Главный
6583 Синельниково-1 — Запорожье-2
6185 Синельниково-1 — Днепр-Главный
6104 Синельниково-1 — Чаплино
6148 Чаплино-Демурино
6143 Демурино — Чаплино
6141 Чаплино — Днепр-Главный
7201 Синельниково-1 — Днепр-Главный
6533/6534 Запорожье-2 — Синельниково-1
6548/6547 Синельниково-1 — Запорожье-2
6109 Демируно — Днепр-Главный
6110 Днепр-Главный — Чаплино
7401 Синельниково-1 — Днепр-Главный

В компании подчеркнули, что поезд № 7202 Каменское-Пассажирское — Днепр-Главный курсирует по измененному маршруту (вместо Каменское-Пассажирское — Синельниково-1).

Также враг обстрелял Сумы. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.

«Сегодня утром российский беспилотник ударил по крыше здания областной администрации в центре Сум. К счастью, никто не пострадал. Враг системно бьет по административной и гражданской инфраструктуре, пытаясь давить и запугать людей», — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар сообщил, что было попадание БпЛА в центральной части города по нежилому помещению. Пострадавших нет.

Как писали «ФАКТЫ», минувшей ночью четыре области Украины пострадали в результате ночных ударов дронов врага.

