Железнодорожный вокзал в Синельниково на Днепропетровщине разрушен в результате удара врага (видео)

Россияне продолжают обстреливать Украину. Оккупанты атаковали железнодорожную станцию в Синельниково Днепропетровской области, из-за чего движение поездов временно приостановили. Об этом сообщил председатель правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский.

ВІДЕО ДНЯ

«Мирный процесс в исполнении варваров-соседей сейчас выглядит так. Очередная ночь и очередной массированный налет на железнодорожный узел, в том числе вокзал. Днепропетровская область», — написал он в Facebook.

По его словам, все дежурные работники заранее отведены, обошлось без жертв.

РЕКЛАМА

Компания «Укрзалізниця» сообщила об отмене ряда поездов из-за боевых действий. В частности, произошло изменение маршрутов курсирования через станцию «Синельниково-1».

Так, временно отменяются поезда:

6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный

6272 Синельниково-1 — Самойловка

6277 Самойловка — Днепр-Главный

6583 Синельниково-1 — Запорожье-2

6185 Синельниково-1 — Днепр-Главный

6104 Синельниково-1 — Чаплино

6148 Чаплино-Демурино

6143 Демурино — Чаплино

6141 Чаплино — Днепр-Главный

7201 Синельниково-1 — Днепр-Главный

6533/6534 Запорожье-2 — Синельниково-1

6548/6547 Синельниково-1 — Запорожье-2

6109 Демируно — Днепр-Главный

6110 Днепр-Главный — Чаплино

7401 Синельниково-1 — Днепр-Главный

РЕКЛАМА

В компании подчеркнули, что поезд № 7202 Каменское-Пассажирское — Днепр-Главный курсирует по измененному маршруту (вместо Каменское-Пассажирское — Синельниково-1).

Также враг обстрелял Сумы. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.

«Сегодня утром российский беспилотник ударил по крыше здания областной администрации в центре Сум. К счастью, никто не пострадал. Враг системно бьет по административной и гражданской инфраструктуре, пытаясь давить и запугать людей», — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар сообщил, что было попадание БпЛА в центральной части города по нежилому помещению. Пострадавших нет.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», минувшей ночью четыре области Украины пострадали в результате ночных ударов дронов врага.

193

Читайте нас в Facebook