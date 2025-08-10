41.11 / 41.65 47.94 / 48.61
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Четыре области Украины пострадали вследствие ночных ударов дронов врага: что известно об атаке

9:14 10 августа 2025
Россия в ночь на 10 августа выпустила по Украине сотню дронов - Фото: mil.in.ua

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 10 августа (с 23.00 9 августа) противник атаковал 100 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

«Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны. Зафиксированы прилеты 30 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях», — говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью россияне атаковали беспилотниками Синельниковщину.

РЕКЛАМА

«В райцентре произошло несколько возгораний. Там повреждена инфраструктура. Разрушения есть на транспортном предприятии. Повреждены 2 частных дома. Досталось также Васильковской и Межевской громадам. Повреждены админздание и жилье местных. Громко также было на Никопольщине. Туда враг направил fpv-дроны и тяжелую артиллерию. Попал по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадам. Повсюду — без пострадавших», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее под Херсоном российский дрон ударил по автобусу с гражданскими.

РЕКЛАМА

208

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Прививка розы

В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов

Знаки зодиака, фото из открытых источников

Быков и Тигров ждет испытание на прочность, а Кроликам нужен отдых: восточный гороскоп на неделю 11 — 17 августа

Стрижка. Фото с сайта drtrichologist.com

Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего

Маринованные баклажаны. Фото из открытых источников

Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов

Следующий материал
Новости партнеров