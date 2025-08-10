- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
Четыре области Украины пострадали вследствие ночных ударов дронов врага: что известно об атаке
Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 10 августа (с 23.00 9 августа) противник атаковал 100 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
«Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны. Зафиксированы прилеты 30 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях», — говорится в сообщении.
Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью россияне атаковали беспилотниками Синельниковщину.
«В райцентре произошло несколько возгораний. Там повреждена инфраструктура. Разрушения есть на транспортном предприятии. Повреждены 2 частных дома. Досталось также Васильковской и Межевской громадам. Повреждены админздание и жилье местных. Громко также было на Никопольщине. Туда враг направил fpv-дроны и тяжелую артиллерию. Попал по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадам. Повсюду — без пострадавших», — написал он.
