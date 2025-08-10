На пляже в курортной Затоке взорвались мины: есть жертвы

Недалеко от курортного города Затока Одесской области взорвалась мина. Три человека погибли в результате подрыва мины. Об этом сообщили очевидцы, информирует «Думская».

Трагедия произошла сегодня около 11.30 между поселками Затока и Каролино-Бугаз. Пока известно, что мина взорвалась в море, примерно в 50 м от берега. В это время в воде находились люди.

В полиции сообщили, что правоохранители выехали на место и собирают всю информацию об инциденте.

Отметим, что по данным областной администрации пляжи в Затоке не входят в список открытых зон и разрешения там находиться нет, хотя в городке туристов принимают.

В Нацполиции сообщили, что во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих — женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, один мужчина погиб в Каролино-Бугаге, еще мужчина и женщина — в Затоке.

«Все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах. Это еще раз доказывает: пребывание в непроверенных акваториях — смертельно опасно!!! В области официально функционируют 32 безопасных зоны для купания: 30 — в городе Одесса, по одной — в Черноморске и Приморском Измаильского района. Каждая из них прошла комплексную проверку — наличие укрытий, отсутствие минной опасности как на суше, так и в воде», — говорится в сообщении.

Кипер призвал отдыхать только там, где это официально разрешено. Игнорирование правил безопасности — прямая угроза жизни и здоровью, которая может закончиться непоправимой потерей.

Как писали «ФАКТЫ», 7 июня во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое мужчин.

