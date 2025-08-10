41.11 / 41.65 47.94 / 48.61
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На пляже в курортной Затоке взорвались мины: есть жертвы

13:33 10 августа 2025
Возле Затоки под Одессой погибли трое человек из-за взрыва мин - Фото: Нацполиция

Недалеко от курортного города Затока Одесской области взорвалась мина. Три человека погибли в результате подрыва мины. Об этом сообщили очевидцы, информирует «Думская».

Трагедия произошла сегодня около 11.30 между поселками Затока и Каролино-Бугаз. Пока известно, что мина взорвалась в море, примерно в 50 м от берега. В это время в воде находились люди.

В полиции сообщили, что правоохранители выехали на место и собирают всю информацию об инциденте.

РЕКЛАМА

Отметим, что по данным областной администрации пляжи в Затоке не входят в список открытых зон и разрешения там находиться нет, хотя в городке туристов принимают.

В Нацполиции сообщили, что во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих — женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, один мужчина погиб в Каролино-Бугаге, еще мужчина и женщина — в Затоке.

РЕКЛАМА

«Все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах. Это еще раз доказывает: пребывание в непроверенных акваториях — смертельно опасно!!! В области официально функционируют 32 безопасных зоны для купания: 30 — в городе Одесса, по одной — в Черноморске и Приморском Измаильского района. Каждая из них прошла комплексную проверку — наличие укрытий, отсутствие минной опасности как на суше, так и в воде», — говорится в сообщении.

Кипер призвал отдыхать только там, где это официально разрешено. Игнорирование правил безопасности — прямая угроза жизни и здоровью, которая может закончиться непоправимой потерей.

Как писали «ФАКТЫ», 7 июня во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое мужчин.

РЕКЛАМА

395

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Прививка розы

В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов

Знаки зодиака, фото из открытых источников

Быков и Тигров ждет испытание на прочность, а Кроликам нужен отдых: восточный гороскоп на неделю 11 — 17 августа

Стрижка. Фото с сайта drtrichologist.com

Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего

Маринованные баклажаны. Фото из открытых источников

Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов

Следующий материал
Новости партнеров