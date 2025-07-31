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Гороскоп

«Вторая половинка» и финансовые потери: гороскоп на август для всех знаков зодиака

20:44 31 июля 2025
гороскоп на август
Известный астролог Людмила Булгакова специально для ФАКТОВ составила гороскоп на август 2025 года для всех знаков зодиака. По мнению Людмилы, месяц для многих станет настоящим испытанием на выдержку и верность своим идеям. А вот в сердечных делах наступит временное затишье. Правда, не у всех.

Овны

Самый продуктивный месяц в год для представителей знака Овнов. Готовьтесь к тому, что задачи будут буквально сыпаться на вас и понадобятся немалые силы, чтобы со всем справиться. Поэтому будьте готовы к испытаниям не только эмоционально, но и физически.

Тельцы

В августе представителям знака можно расслабиться. Звезды не будут нагружать их излишней активностью. Внимательными следует быть во второй половине августа и не принимать важных решений, вплоть до длительных поездок. Проведите лучше этот месяц в покое и тишине.

Близнецы

Звезды приготовили вам настоящий всплеск эмоций. Планы будут осуществляться даже тогда, когда вам казалось, что ничего уже не изменить. Сумейте воспользоваться этим периодом и воплотить старые идеи. Берегите нервную систему и находите немного времени для отдыха.

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Раки

Планы, которые вы строили в начале лета, пока станут на стоп. А вот дела семейные будут решаться с легкостью. Самое время наладить отношения с родителями или детьми. Сердечные дела тоже вас обрадуют, возможно, даже это будет ваша «вторая половинка» из прошлого.

Львы

Соберите волю в кулак и приготовьтесь отражать атаки недоброжелателей. У вас хватит сил, чтобы выстоять в это непростое время. Звезды вознаградят вас за выносливость в конце месяца, и вы почувствуете явное удовольствие от проделанного.

Девы

Представителям знака звезды рекомендуют отложить принятие важных решений. Не исключено, что вы совершите ошибку, расхлебывать которую придется до конца года. Не следует заводиться с переездом, строительством или ремонтом. Посвятите время общению с друзьями и самопознанию.

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Весы

Лучшее время для того, чтобы передохнуть перед началом напряженного сентября. Остаток года вам придется хорошо поработать, но ваши старания будут замечены. Правда, это уже случится в новом году. А пока дайте себе время набраться сил, отправляйтесь в путешествие, смените обстановку.

Скорпионы

Энергия, часто бьющая у вас через край, немного «притормозит». Не беспокойтесь, если ваши планы пойдут совершенно непредсказуемым путём. Не совершайте резких движений и доверьтесь судьбе. Хорошее время для небольшого отдыха на несколько дней. Он даст вам сил двигаться дальше.

Стрельцы

Возможны финансовые потери, которые станут очень неприятным сюрпризом. Ситуация улучшится уже в сентябре. Рассчитывайте только на поддержку семьи и близких. Старайтесь сократить свое общение с коллегами — они не самая лучшая опора в сложное время.

Козероги

Принимайте предложения, даже если они вам кажутся «сумасшедшими». Август удивит вас своими возможностями и раскроет неведомые стороны вашей натуры. Звезды советуют не прерываться на отдых, а использовать время для того, чтобы осуществить все задуманное. Настает ваше время!

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Водолеи

Творчество станет главной движущей силой знака в августе. Не бойтесь экспериментировать и полностью изменить свою сферу деятельности. Звезды поддержат все изменения. В начале месяца постройте для себя план и четко его придерживайтесь — все получится!

Рыбы

Возможны неожиданные предложения, которые принесут солидную прибыль. Не стоит отказываться от любых возможностей — даже у самых маленьких будет скрытый потенциал. Не забывайте о поддержке физической и эмоциональной форм — они помогут телу оставаться в нужном тонусе.

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Фото: pixabay

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