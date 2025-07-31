- 00:03 «Александрия» вдевятером разбита в Белграде: видеообзор отборочного матча Лиги конференций
- 31.07 22:58 «Шахтер» добил «Бешикташ» и вышел на клуб своего экс-футболиста: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
- 31.07 22:29 Как не разориться в ресторане: эти нюансы знает далеко не каждый
- 31.07 22:01 Картофельные лепешки из вчерашнего пюре: раз-два — и готово!
- 31.07 21:32 Он был жестоко честен: автобиография Оззи Осборна раскроет неизвестные подробности его личной жизни
- 31.07 21:09 Тельцам — «Дьявол» и проверка на силу воли, Девам — «Влюбленные» и важный выбор: Таро-прогноз на 1 августа
- 31.07 21:03 Идеально сваренные яйца: есть хитрости, которые вы должны знать
- 31.07 20:59 «Полесье» прислушалось к Усику и выбило «Санта-Колому» из еврокубков: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 31.07 20:44 «Вторая половинка» и финансовые потери: гороскоп на август для всех знаков зодиака
- 31.07 20:34 Почти год считался пропавшим без вести: в Донецкой области погиб защитник с Закарпатья
- 31.07 20:15 Дело о покушении на Макарова: полиция пришла к неожиданным выводам
- 31.07 20:06 Маринованные огурцы, вяленые на солнце: такого вы еще не пробовали
«Вторая половинка» и финансовые потери: гороскоп на август для всех знаков зодиака
Овны
Самый продуктивный месяц в год для представителей знака Овнов. Готовьтесь к тому, что задачи будут буквально сыпаться на вас и понадобятся немалые силы, чтобы со всем справиться. Поэтому будьте готовы к испытаниям не только эмоционально, но и физически.
Тельцы
В августе представителям знака можно расслабиться. Звезды не будут нагружать их излишней активностью. Внимательными следует быть во второй половине августа и не принимать важных решений, вплоть до длительных поездок. Проведите лучше этот месяц в покое и тишине.
Близнецы
Звезды приготовили вам настоящий всплеск эмоций. Планы будут осуществляться даже тогда, когда вам казалось, что ничего уже не изменить. Сумейте воспользоваться этим периодом и воплотить старые идеи. Берегите нервную систему и находите немного времени для отдыха.
Раки
Планы, которые вы строили в начале лета, пока станут на стоп. А вот дела семейные будут решаться с легкостью. Самое время наладить отношения с родителями или детьми. Сердечные дела тоже вас обрадуют, возможно, даже это будет ваша «вторая половинка» из прошлого.
Львы
Соберите волю в кулак и приготовьтесь отражать атаки недоброжелателей. У вас хватит сил, чтобы выстоять в это непростое время. Звезды вознаградят вас за выносливость в конце месяца, и вы почувствуете явное удовольствие от проделанного.
Девы
Представителям знака звезды рекомендуют отложить принятие важных решений. Не исключено, что вы совершите ошибку, расхлебывать которую придется до конца года. Не следует заводиться с переездом, строительством или ремонтом. Посвятите время общению с друзьями и самопознанию.
Весы
Лучшее время для того, чтобы передохнуть перед началом напряженного сентября. Остаток года вам придется хорошо поработать, но ваши старания будут замечены. Правда, это уже случится в новом году. А пока дайте себе время набраться сил, отправляйтесь в путешествие, смените обстановку.
Скорпионы
Энергия, часто бьющая у вас через край, немного «притормозит». Не беспокойтесь, если ваши планы пойдут совершенно непредсказуемым путём. Не совершайте резких движений и доверьтесь судьбе. Хорошее время для небольшого отдыха на несколько дней. Он даст вам сил двигаться дальше.
Стрельцы
Возможны финансовые потери, которые станут очень неприятным сюрпризом. Ситуация улучшится уже в сентябре. Рассчитывайте только на поддержку семьи и близких. Старайтесь сократить свое общение с коллегами — они не самая лучшая опора в сложное время.
Козероги
Принимайте предложения, даже если они вам кажутся «сумасшедшими». Август удивит вас своими возможностями и раскроет неведомые стороны вашей натуры. Звезды советуют не прерываться на отдых, а использовать время для того, чтобы осуществить все задуманное. Настает ваше время!
Водолеи
Творчество станет главной движущей силой знака в августе. Не бойтесь экспериментировать и полностью изменить свою сферу деятельности. Звезды поддержат все изменения. В начале месяца постройте для себя план и четко его придерживайтесь — все получится!
Рыбы
Возможны неожиданные предложения, которые принесут солидную прибыль. Не стоит отказываться от любых возможностей — даже у самых маленьких будет скрытый потенциал. Не забывайте о поддержке физической и эмоциональной форм — они помогут телу оставаться в нужном тонусе.
Читайте также восточный гороскоп на неделю 28 июля — 3 августа и узнайте, кому представится шанс улучшить финансовое положение.
Фото: pixabay318
Читайте нас в Facebook
Тельцам — «Дьявол» и проверка на силу воли, Девам — «Влюбленные» и важный выбор: Таро-прогноз на 1 августа
Скорпионам стоит слушать свое сердце, Рыбам — быть честными с собой, а Ракам — избавиться от лишнего: что советуют звезды знакам Зодиака 31 июля