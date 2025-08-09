Шести знакам китайского гороскопа звезды обещают мощный прорыв в ближайшее время

Европейские астрологи считают, что после 11 августа, когда влияние ретроградного Меркурия пойдет на убыль, представители трех знаков Зодиака смогут совершить серьезный финансовый рывок.



В то же время их китайские коллеги, делающие прогнозы с помощью методов восточной астрологии, уверены, что судьба готовит приятные сюрпризы для людей, родившихся под светом звезд шести созвездий, говорится на сайте профессиональных метафизиков.



«Ближайшие дни обещают стать переломным моментом для шести представителей китайского зодиака. Звезды будут способствовать им, открывая новые горизонты и даря неожиданные возможности. Если вы принадлежите к одному из этих знаков, готовьтесь: судьба готовит вам щедрый подарок — от внутреннего освобождения до реального материального успеха», — утверждают знатоки звезд.

Конь: точка освобождения

Для Коней наступает символическая развязка сложного периода. Этот вторник принесет ощущение легкости: то, что давно тяготило, отпустит. Внутренние сомнения уступят место ясности, а старые переживания утратят свою силу. Стоит отпустить попытки «починить» прошлое — только тогда вы заметите перспективу, которая давно была рядом. Не исключена и неожиданная финансовая награда, которая появится тогда, когда вы перестанете ее ждать.

Кролик: ясность без драмы

Для Кроликов наступает момент прояснения. То ли честный разговор, то ли решение запутанного вопроса, то ли эмоциональная развязка — все произойдет мягко и без потрясений. В результате появится чувство облегчения и освобождения. Успех скрывается в деталях: не игнорируйте мелочи — в них может скрываться предвестие больших перемен и успеха.

Коза: спокойствие притягивает удачу

Козам больше не нужно доказывать свою значимость. Ваш внутренний баланс станет тем же магнитом, который привлечет положительные события. Кто-то влиятельный может предложить вам поддержку, выгодную сделку или помощь, которую вы давно ждали. Успех на вашей стороне — главное, не спешить и не суетиться. Все приходит в нужное время.

Тигр: шанс в новом направлении

Для Тигров день отмечается изменением курса. То, что казалось потерянным, неожиданно обернется возможностью. Вы можете получить предложение, которое давно ждали, или занять неожиданно освободившееся место. Нестандартные идеи и решения — ваш козырь. Ваша смелость принять новое откроет путь к ярким изменениям.

Свинья: распутывание узлов

Сложные вопросы начинают проясняться. Все, что казалось запутанным, обретает смысл. Итог может удивить, но принесет внутреннее спокойствие. А для некоторых представителей знака возможно приятное дополнение в виде материальных выплат — старые долги и промедления, наконец, найдут адресата. Главное — принять происходящее с благодарностью.

Змея: заслуженное признание

Для Змей наступает момент, когда усилия начинают приносить плоды. Без лишней суеты и громких слов вы подошли к точке, где начинаются внешние изменения. Это может быть признание заслуг, карьерный рост или поддержка, которая станет трамплином в новой жизни. Вам больше не нужно доказывать свою ценность — она очевидна для окружающих. Все складывается именно так, как вы того заслужили.

Восточный гороскоп для всех знаков Зодиака на текущую неделю, до 10 августа читайте на сайте «ФАКТОВ».

