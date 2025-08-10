В рф закончились лучшие танки: остались только 40-летней давности

Оккупационные войска продолжают нести большие потери в личном составе, но, как оказалось, они понесли колоссальные потери и в своей технике. Прежде всего это касается танков, самые современные из которых фактически выбиты.

Как сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, «Уралвагонзавод» переходит на восстановление танков Т-72А. Это вызвано тем, что более современных Т-72Б и Т-90А/С у врага осталось немного, а раньше завод занимался работой именно по ним.

Так, по словам эксперта, Т-72Б и Т-90А на хранении центральных баз резерва танков по россии практически закончились. Остались только те, что в ужасном состоянии, в большинстве своем непригодные к восстановлению. На момент начала полномасштабного вторжения в Украину, на хранении ЦБРТ находилось более 1,5 тыс. танков Т-72Б, на сегодняшний день их менее 300 и не все из них пригодны к восстановлению.

Что до Т-90А/С, то обе эти модификации уже давно выведены с хранения и сейчас «Уралвагонзавод» поставляет в войска исключительно новые, сделанные с нуля Т-90М. Объемы производства Т-90М сейчас составляют в среднем полторы роты в месяц, чего катастрофически не хватает для полной компенсации ежемесячных потерь танков российской армией в зоне боевых действий в Украине.

Количество же Т-72А, пригодных к восстановлению, эксперт оценил примерно в 600 единиц.

Как понятно из шифра с буквой «А», Т-72А — один из первых улучшенных вариантов базового танка, который производился с 1979 по 1985-й годы. То есть самый новый из них был произведен 40 лет назад. Хотя в сравнении с просто Т-72 модернизация типа «А» и улучшена, он все равно сильно уступает технике НАТО.

Так, лазерный прицел-дальномер ТПД-К1 на Т-72А позволяет заметить цель на дальностях до 5000 метров, но попасть может лишь с 1800 метров. К примеру некоторые модификации «Леопарда-2» способны вести прицельный огонь на дальностях до 5000 метров.

Также Т-72А уступает и следующей модификации 1989-го года Т-72Б, который имеет улучшенную броню в виде комплекса динамической защиты, а также улучшенную пушку и комплекс управляемого оружия, что позволяет использовать противотанковые ракеты.

«Фактически, появление Т-72А на „заднем дворе“ „Уралвагонзавода“ — это лакмусовая бумажка того, как получившая в наследство от СССР огромное танковое наследие, не только в виде одних из самых больших складов ОБТ в мире, но и предприятия, способные производить танки нескольких модификаций, на четвертый год войны с Украиной оказалась у черты полного невозврата к статусу страны с самым большим танковым парком в мире и невозможностью производить столько новой, готовой продукции, сколько требует фронт», — резюмирует Александр Коваленко.

Тем временем на базе еще имеющихся Т-72 оккупанты активно готовят так называемые «штурмовые танки».

