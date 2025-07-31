Оккупанты готовят для наступления штурмовые танки: в чем минусы техники врага

Летнее наступление оккупантов уже застопорилось из-за географического фактора и сопротивления ВСУ. Но если с рекой Днепр россияне ничего сделать не могут, то для прорыва сопротивления украинских бойцов они готовят новую технику — штурмовые танки на базе Т-72.

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Так, как сообщает Telegram-канал «Танки», штурмовой танк «Штурм» засветился во время передвижения по территории производителя — «Уралвагонзавода». Последнее предопределило все минусы разрабатываемой техники.

Как отмечают эксперты, сама концепция «штурмового» танка, который может быть управляем как экипажем, так и дистанционно через машину управления, которая также попала на видео, прогрессивна. Это и возможность дистанционного управления, и укороченная 125-мм танковая пушка, что особенно удобно для городских боев, где пространства для маневра меньше, но есть три минуса, которые погубят «Штурм»:

Отсутствие хорошей связи — даже на действующих танках нет нормальный цифровых радиостанций, лишь устаревшие аналоговые, которые не обеспечивают нормальной шифровальной связи. Как результат, сложно представить, как в боевых условиях будет осуществляться дистанционное управление «Штурмом» и его взаимосвязь с другими танками и пехотой при штурмовых действиях; Неудобное расположение автомата заряжания — как и его «родитель» Т-72, «Штурм» оснащен автоматом заряжания с уже уложенными 22 снарядами, что сильно увеличивает скорострельность пушки. В то же время расположение такого количества снарядов в корпусе, при попадании в него вызывает детонацию и уничтожение танка. Решением могло бы стать размещение автомата заряжания в изолированном отсеке за башней или усиление защиты башни, сейчас представленное броней в 30−40 мм, неспособной остановить никакой боеприпас. Однако ни того, ни другого сделано не было; Слабая противоминная защита — без дополнительного усиления брони подрыв на мине приводит к повреждению того самого автомата заряжания в корпусе и если не к взрыву, то к выводу из его строя, не говоря уже о выходе из строя собственно танка.

Отметим, что Т-72, несмотря на все его минусы, стал основой для другого новейшего российского танка Т-90, который регулярно используется на передовой и уничтожается ВСУ благодаря знанию его недостатков.

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