- 11:32 Помощь есть — можно не работать: в ФРГ призывают отменить все выплаты для беженцев из Украины
- 11:29 У Сергея Притулы родился четвертый ребенок: как назвали малыша
- 10:59 Дожди накроют Украину, но их остановит молодой антициклон: что нужно знать о погоде на неделе 4 — 10 августа
- 10:11 Расстрелял из травмата и стал добивать: в Харькове напали на ветерана с инвалидностью (видео 18+)
- 09:54 Где и когда смотреть онлайн «Динамо» — «Пафос» в отборе Лиги чемпионов: кому отдают предпочтение букмекеры
- 09:24 Дроны атаковали важную железнодорожную станцию в Волгоградской области россии
- 08:43 Удары по Днепропетровщине и прилеты в Одессе: минувшая ночь в Украине снова была неспокойной
- 08:18 Ракам потребуется уединение, а Водолеям нужно не бояться выйти из зоны комфорта: гороскоп на 4 августа
- 03.08 22:28 Стоит ли покупать летнее платье в конце лета: нужно учесть некоторые нюансы
- 03.08 22:19 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
- 03.08 22:02 Летний чай, как в дорогом ресторане: рецепт известного кулинара
- 03.08 21:33 Неожиданно: Кэти Перри и Джастин Трюдо «наслаждаются» знакомством друг с другом
россия потеряла пять тысяч бойцов за одиннадцать километров продвижения: ISW о ситуации возле Часового Яра
Российские войска объявили важный для них город Часов Яр оккупированным. Но Украина это отрицает. Дело в том, что россия уже давно держит под своим контролем по крайней мере значительную часть города. Однако после захвата Бахмута кремлевским войскам понадобилось 26 месяцев, чтобы продвинуться к западной части Часового Яра. Это соответствует расстоянию всего 11 километров, сообщает аналитический центр Институт изучения войны (ISW).
Согласно отчету, войска рф в период с мая 2023 года по март 2024 года продвигались от Бахмута до границы города Часов Яр. После этого кремлю понадобилось еще полтора года, чтобы объявить город оккупированным.
Украинский источник оценивает, что российские военные понесли почти 5000 потерь во время осады Часового Яра. Это означает, что бои в регионе, вероятно, будут одними из самых дорогостоящих для российских военных. Известно, что кремлевские войска потеряли около 20 000 бойцов во время осады Бахмута.
По словам аналитиков, оккупанты также могут атаковать непосредственно к западу от Часового Яра через поля и небольшие населенные пункты в направлении Алексеево-Дружковки и Дружковки. Цель — перекрыть трассу Константиновка — Славянск и затруднить украинцам пути выхода и линии связи из Константиновки.
«Захват Часового Яра откроет ряд важных с оперативной точки зрения путей продвижения для российских войск, хотя они испытывали трудности с преобразованием тактических побед в более широкие оперативные успехи», — отметили в Институте изучения войны.
Тем временем стало известно, что оккупанты на одном из напрвлений готовятся применить мощное оружие.123
Читайте нас в Facebook
Весы — «Императрица», Овен — «Туз Жезлов», а Стрельцам — «Колесница»: Таро-прогноз и советы карт на 04 августа
Срывайте помидоры зелеными: Гала из Германии объяснила, почему такой способ поможет увеличить урожай