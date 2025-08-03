россия потеряла пять тысяч бойцов за одиннадцать километров продвижения: ISW о ситуации возле Часового Яра

Российские войска объявили важный для них город Часов Яр оккупированным. Но Украина это отрицает. Дело в том, что россия уже давно держит под своим контролем по крайней мере значительную часть города. Однако после захвата Бахмута кремлевским войскам понадобилось 26 месяцев, чтобы продвинуться к западной части Часового Яра. Это соответствует расстоянию всего 11 километров, сообщает аналитический центр Институт изучения войны (ISW).

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Согласно отчету, войска рф в период с мая 2023 года по март 2024 года продвигались от Бахмута до границы города Часов Яр. После этого кремлю понадобилось еще полтора года, чтобы объявить город оккупированным.

Украинский источник оценивает, что российские военные понесли почти 5000 потерь во время осады Часового Яра. Это означает, что бои в регионе, вероятно, будут одними из самых дорогостоящих для российских военных. Известно, что кремлевские войска потеряли около 20 000 бойцов во время осады Бахмута.

По словам аналитиков, оккупанты также могут атаковать непосредственно к западу от Часового Яра через поля и небольшие населенные пункты в направлении Алексеево-Дружковки и Дружковки. Цель — перекрыть трассу Константиновка — Славянск и затруднить украинцам пути выхода и линии связи из Константиновки.

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«Захват Часового Яра откроет ряд важных с оперативной точки зрения путей продвижения для российских войск, хотя они испытывали трудности с преобразованием тактических побед в более широкие оперативные успехи», — отметили в Институте изучения войны.

Тем временем стало известно, что оккупанты на одном из напрвлений готовятся применить мощное оружие.

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