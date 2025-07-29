В первые дни войны стал на защиту Украины: в Донецкой области погиб механизатор с Виннитчины

Тростянецкая громада простилась с защитником Украины Олегом Маснюком. Младший сержант погиб 21 июля 2025 года во время ожесточенных боев вблизи населенного пункта Новомихайловка Краматорского района, сообщает громада. Воину навеки 53 года.

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«Олег учился в Ольгопольском ПТУ № 35. Работал механизатором на местном сельскохозяйственном предприятии, позже — на птицефабрике», — рассказывают в громаде.

В 2014—2015 годах он защищал Украину в зоне АТО, был участником боевых действий. А с началом полномасштабного вторжения, 1 марта 2022 года, снова стал в ряды Вооруженных сил Украины.

«Боец служил в 120-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ в должности разведчика зенитного артиллерийского отделения. За время службы у него было много наград, свидетельствующих о его мужестве и героизме», — пишут в громаде.

Во время прощания с воином от имени президента Украины жене героя была вручена еще одна высокая государственная награда — орден «За мужество» ІІІ степени.

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«Олег был любящим мужем, заботливым отцом и дедушкой. Его доброта, искренность и готовность помочь навсегда останутся в сердцах родных и всех, кто знал его», — говорят земляки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Костопольская громада в последний путь провела своего погибшего защитника Тараса Коваля.

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