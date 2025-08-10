Абьюзер и педофил? Популярный украинский актер оказался в центре скандала

Украинского актера Константина Темляка, год назад женившегося на актрисе Анастасии Нестеренко, бывшая девушка обвинила в домашнем насилии и склонении несовершеннолетней к сексу.

Речь идет о фотографе Анастасии Соловьевой, которая в течение четырех лет находилась в отношениях с Темляком. В соцсети она сообщила, что он поднимал на нее руку, контролировал, обвинял в изменах и шантажировал самоубийством. По ее словам, все эти годы она жила в страхе.

После сообщения Соловьевой певица Manita заявила, что Константин Темляк присылал ей сообщения сексуального характера, когда ей было всего 15 лет. Актер знал о ее возрасте, но продолжал присылать свои интимные фото и предлагал секс втроем с ее подругой.

Сам Константин Темляк по поводу домогательств к несовершеннолетней промолчал. Но частично подтвердил слова бывшей своей подруги Соловьевой. Он признал, что «неоднократно позволял себе физически навредить ей, толкнуть или сжать руку до синяка». Актер объяснил свое поведение периодом, когда в его жизни «было много алкоголя, наркотиков и нездоровых отношений».

Среди коллег артиста нашлись люди, вставшие на его защиту. Во-первых, это была жена актера, Анастасия Нестеренко. По ее словам, в их браке она не подвергалась никакому домашнему насилию с его стороны.

Ведущий и журналист Алексей Суханов прокомментировал скандал с Константином Темляком. Суханов подчеркнул, что он против насилия, а человека «нужно оценивать исключительно по его нынешнему поведению». Ведущий также добавил, что против «синдрома разъяренной толпы праведников» и поблагодарил Темляка за службу.



Известная актриса Даша Малахова, выступающая против насилия, заявила, что не осуждает своего коллегу и не может назвать его абъюзером.

По ее словам, Темляк всегда осознавал свою эмоциональность и работал над ней с помощью терапии. Малахова считает Темляка достойным человеком, и напомнила, что он военнослужащий.

Она призывая общество не делать поспешных выводов, поскольку приговор выносит суд.

Константин Темляк родился 6 июля 1993 года на Черниговщине. В 2016 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. Ивана Карпенко-Карого. Работал в «Театре на Подоле», снимался во многих украинских фильмах и сериалах, в частности «Киборги», «Божевольные», «Вкус свободы», «И будут люди», «Крепостная», «Дом „Слово“: Неоконченный роман» и т. д.

Также недавно он появился в промо коллаборации Ebaut и German Apparel.

Темляк женат на украинской актрисе Анастасии Нестеренко. Они обручились в августе 2024 года. Пара вместе снялась в клипе на хит украинских артистов Jerry Heil и Yarmak, премьера которого прошла 8 августа. После скандала Jerry Heil 9 августа заявила, что удалила клип с участием Темляка.

