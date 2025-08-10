41.11 / 41.65 47.94 / 48.61
Шоу-бизнес

Сестра Джастина Бибера поддержала его жену Хейли на фоне слухов о разводе

21:04 10 августа 2025
Джастин и Хейли Бибер

Сестра Джастина Бибера Элли оказалась настоящей подругой для невестки Хейли, пока пара преодолевает трудности в своем браке. 18-летняя девушка опубликовала в Instagram видео, где она рекламировала продукцию марки Rhode. Известно, что эту марку основала Хэйли Бибер.

В видео, опубликованном на днях, Элли помахала перед камерой средством для губ Rhode Peptide Lip Treatment, а затем поцеловала камеру, чтобы похвастаться своими увлажненными губами, пишет The News.

Элли была в полосатых боксерских шортах и белых ковбойских сапогах, к которым она надела белую майку с глубоким вырезом и укороченным кроем.

28-летняя Хейли всегда имела хорошие отношения с сестрами Джастина Бибера. У певца есть еще трое сводных братьев и сестер: Джазмин (17 лет), Джексон (15 лет) и Бэй (6 лет).

Несмотря на кризис в отношениях, недавно Джастин Бибер и его жена Хейли признались, что мечтают о втором ребенке.

Фото: Getty Images

