Сестра Джастина Бибера поддержала его жену Хейли на фоне слухов о разводе

Сестра Джастина Бибера Элли оказалась настоящей подругой для невестки Хейли, пока пара преодолевает трудности в своем браке. 18-летняя девушка опубликовала в Instagram видео, где она рекламировала продукцию марки Rhode. Известно, что эту марку основала Хэйли Бибер.

ВІДЕО ДНЯ

В видео, опубликованном на днях, Элли помахала перед камерой средством для губ Rhode Peptide Lip Treatment, а затем поцеловала камеру, чтобы похвастаться своими увлажненными губами, пишет The News.

Элли была в полосатых боксерских шортах и белых ковбойских сапогах, к которым она надела белую майку с глубоким вырезом и укороченным кроем.

28-летняя Хейли всегда имела хорошие отношения с сестрами Джастина Бибера. У певца есть еще трое сводных братьев и сестер: Джазмин (17 лет), Джексон (15 лет) и Бэй (6 лет).

РЕКЛАМА

Несмотря на кризис в отношениях, недавно Джастин Бибер и его жена Хейли признались, что мечтают о втором ребенке.

Фото: Getty Images

РЕКЛАМА

101

Читайте нас в Facebook