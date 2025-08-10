- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
- 10.08 21:32 Поддерживают пищеварение, иммунитет и полезны для кишечника: почему надо пить соки из-под маринованных овощей
- 10.08 21:04 Сестра Джастина Бибера поддержала его жену Хейли на фоне слухов о разводе
- 10.08 20:37 Сиротой остался годовалый сын: защитник из Винницкой области не выжил после тяжелого ранения
- 10.08 20:25 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 10.08 20:09 Омлет из кабачков, запеченный в духовке: можно тем, кто в фазе похудения
- 10.08 19:47 Как заставить кабачки плодоносить даже в 40-градусную жару
- 10.08 19:43 В рф закончились лучшие танки: остались только 40-летней давности
- 10.08 19:29 Оккупанты сбросили авиабомбу на автовокзал в Запорожье: есть раненые
- 10.08 19:17 Осторожный оптимизм: глава американской разведки о мирном соглашении между россией и Украиной
- 10.08 19:12 США прекратят финансирование войны в Украине. Мы хотим мирного урегулирования: что сказал Джей Ди Вэнс
- 10.08 19:01 Тельцам — «Туз пентаклей» и подарок судьбы, Весам — «Девятка кубков» и радость: Таро-прогноз на 11 августа
Сестра Джастина Бибера поддержала его жену Хейли на фоне слухов о разводе
Сестра Джастина Бибера Элли оказалась настоящей подругой для невестки Хейли, пока пара преодолевает трудности в своем браке. 18-летняя девушка опубликовала в Instagram видео, где она рекламировала продукцию марки Rhode. Известно, что эту марку основала Хэйли Бибер.
В видео, опубликованном на днях, Элли помахала перед камерой средством для губ Rhode Peptide Lip Treatment, а затем поцеловала камеру, чтобы похвастаться своими увлажненными губами, пишет The News.
Элли была в полосатых боксерских шортах и белых ковбойских сапогах, к которым она надела белую майку с глубоким вырезом и укороченным кроем.
28-летняя Хейли всегда имела хорошие отношения с сестрами Джастина Бибера. У певца есть еще трое сводных братьев и сестер: Джазмин (17 лет), Джексон (15 лет) и Бэй (6 лет).
Несмотря на кризис в отношениях, недавно Джастин Бибер и его жена Хейли признались, что мечтают о втором ребенке.
Фото: Getty Images101
Читайте нас в Facebook
Быков и Тигров ждет испытание на прочность, а Кроликам нужен отдых: восточный гороскоп на неделю 11 — 17 августа