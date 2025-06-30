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Джастин Бибер нарушил молчание относительно драмы в отношениях с Хейли
Джастин Бибер на фоне слухов о разводе дал поклонникам небольшой намек на то, как складываются его отношения с Хейли. 31-летний певец, который в последнее время вел себя несколько странно и заставлял людей гадать, что происходит, на днях появился в Instagram. Он опубликовал кучу личных фотографий, включая милые моменты с женой и их 10-месячным сыном Джеком Блюзом. Джастин, Хейли и малыш Джек наслаждались спокойным семейным временем, проводя начало лета на свежем воздухе у озера, пишет The News.
На фотографиях Хейли держала их сына, несла ракетки для пикболла и шла рядом с гольф-каром. Хотя Джастин в последнее время заваливает свою страницу публикациями, сообщения СМИ продолжают говорить о том, что его брак с Хейли переживает трудные времена.
Недавно инсайдер рассказал US Weekly: «С Джастином в последнее время трудно иметь дело из-за того, через что он проходит. Ему очень тяжело. Семейные проблемы затмили его успех».
Но, судя по фотографиям в Instagram, которыми Джастин поделился в нескольких публикациях, похоже, что они с Хейли поддерживают близкие отношения. Тем более что недавно Хейли Бибер также ответила на слухи о разводе с Джастином.
Тем временем стало известно, что переживающие семейный кризис Кэти Перри и Орландо Блум пытаются наладить отношения.
Фото из Instagram Джастина Бибера135
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