41.50 / 41.90 49.10 / 49.50
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Развод отменяется: Джастин Бибер и его жена Хейли ошеломили признанием по поводу детей

21:30 8 июля 2025
Джастин Бибер и Хейли Бибер

Джастин Бибер и его жена Хейли мечтают о втором ребенке спустя девять месяцев после рождения сына — Джека Блюза Бибера. Источник сообщил, что пара обсуждает большую семью, несмотря на постоянные слухи о супружеских проблемах. Другой инсайдер сказал, что основательница бренда Rhode «имела достаточно травматичный опыт родов, но это не помешало ей хотеть больше детей», пишут The News.

Модель «обожает быть мамой. Она и Джастин постоянно говорят о большой семье».

Инсайдер отметил, что обе звезды всегда были «на одной волне» по поводу расширения своей семьи, и после того, как «стали родителями», они знают, что «это путь, который им суждено было пройти вместе».

Следует отметить, что пара сталкивалась с проблемами в браке с момента свадьбы в 2018 году. Однако источник сообщил: «Хейли настаивает, что все сплетни и пересуды о проблемах в их браке абсолютно безосновательны».

РЕКЛАМА

Тем временем инсайдер добавил о «большой проблеме», которая влияет на их планирование семьи, а именно то, что Хейли перенесла «послеродовое кровотечение» после рождения сына в августе 2024 года.

«Это зависит от того, что ей будут советовать врачи, но в любом случае она и Джастин на 100 процентов хотят больше детей, и как можно скорее!» — подытожил источник.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Хейли Бибер ответила на слухи о разводе с Джастином.

РЕКЛАМА

196

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как очистить унитаз - Способы очистки унитаза - Фото: The Spruce

Очищаем унитаз изнутри: названы эффективные способы убрать налет, камень и ржавчину

Гороскоп на 8 июля для всех знаков зодиака

Львам — уверенность в себе, Скорпионам — здоровый эгоизм, а Водолеям — риск: гороскоп на 8 июля

Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова. Фото Instagram

«Очень жаль лошадку»: сеть отреагировала на фотографии жены Виктора Павлика

Огурцы растут лучше после подкормки аспирином, фото из открытых источников

Дайте огурцам эти таблетки — и собирайте урожай до осени

Следующий материал
Новости партнеров