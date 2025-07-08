Развод отменяется: Джастин Бибер и его жена Хейли ошеломили признанием по поводу детей

Джастин Бибер и его жена Хейли мечтают о втором ребенке спустя девять месяцев после рождения сына — Джека Блюза Бибера. Источник сообщил, что пара обсуждает большую семью, несмотря на постоянные слухи о супружеских проблемах. Другой инсайдер сказал, что основательница бренда Rhode «имела достаточно травматичный опыт родов, но это не помешало ей хотеть больше детей», пишут The News.

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Модель «обожает быть мамой. Она и Джастин постоянно говорят о большой семье».

Инсайдер отметил, что обе звезды всегда были «на одной волне» по поводу расширения своей семьи, и после того, как «стали родителями», они знают, что «это путь, который им суждено было пройти вместе».

Следует отметить, что пара сталкивалась с проблемами в браке с момента свадьбы в 2018 году. Однако источник сообщил: «Хейли настаивает, что все сплетни и пересуды о проблемах в их браке абсолютно безосновательны».

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Тем временем инсайдер добавил о «большой проблеме», которая влияет на их планирование семьи, а именно то, что Хейли перенесла «послеродовое кровотечение» после рождения сына в августе 2024 года.

«Это зависит от того, что ей будут советовать врачи, но в любом случае она и Джастин на 100 процентов хотят больше детей, и как можно скорее!» — подытожил источник.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Хейли Бибер ответила на слухи о разводе с Джастином.

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