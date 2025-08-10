После эмоционально насыщенных выходных начало новой недели отлично подходит для анализа пройденного пути, а также укрепления отношений.

В понедельник, 11 августа, могут проявиться неожиданные подсказки, знаки или встречи, которые изменят планы к лучшему. Но карты обращают внимание на необходимость аккуратности в словах и поступках.

Овен — Колесо фортуны

Для Овнов понедельник день перемен. Возможно, к вам придёт новость, которая изменит планы, или появится возможность, которой стоит воспользоваться. Во всем важна гибкость мышления. Не пытайтесь сопротивляться потоку, доверьтесь ходу событий — они приведут вас туда, куда нужно.

Телец — Туз пентаклей

Тельцы получат возможность улучшить свое материальное положение. Это может быть предложение о новой работе, инвестиция или подарок судьбы, который принесёт стабильность. Важно не тратить полученные ресурсы бездумно, а направлять их в развитие, чтобы день прошёл не зря и оставил прочный фундамент для будущего.

Близнецы — Сила

Близнецам предстоит проявить умение мягко, но уверенно влиять на ситуацию. Вы сможете решить конфликт или спор, не прибегая к агрессии. Контроль над эмоциями принесет гораздо больше пользы, чем резкие действия. Возможно, придётся поддержать кого-то, кто оказался в сложном положении.

Рак — Верховная жрица

Раки смогут глубже понять скрытые мотивы окружающих, распознать обман или почувствовать, где их ждёт успех. Но не стоит раскрывать все свои мысли и планы. Возможно, вы получите знак или подсказку через случайное событие, которое покажется символичным.

Лев — Солнце

Львов ожидает яркий и радостный день, полный энергии и оптимизма. Удачными будут встречи, презентации, общение с людьми, которые разделяют ваши ценности. Это подходящий день для того, чтобы заниматься творчеством или отправиться в короткое путешествие.

Дева — Шестерка пентаклей

Девы могут получить помощь, о которой даже не просили. Это хороший день для благотворительности или заключения справедливых сделок. Возможны предложения, которые принесут пользу обеим сторонам. Если вы одолжите деньги или дадите совет, делайте это без ожиданий, тогда добро вернется к вам в усиленном виде.

Весы — Девятка кубков

Весов ожидает день радости и эмоционального подъема. Вы сможете по-настоящему насладиться результатами своих усилий. Ваши желания начинают сбываться. Полезно позволить себе немного отдыха и побаловать себя приятными мелочами.

Скорпион — Луна

Для Скорпионов день несет недосказанность, скрытые мотивы или ситуации, в которых сложно понять истину. Сегодня важно быть особенно внимательными к своим ощущениям и не поддаваться панике. Стоит прислушиваться к интуиции. Возможно, придётся столкнуться с иллюзиями или сомнениями, но вы сможете найти правильный путь.

Стрелец — Рыцарь жезлов

У Стрельцов будет активный, динамичный и насыщенный день. Возможна поездка, внезапное предложение или шанс проявить себя в неожиданной ситуации. Важно помнить, что чрезмерная поспешность может привести к ошибкам, поэтому старайтесь сохранять баланс между импульсивностью и продуманностью.

Козерог — Император

У Козерогов день пройдет под их контролем. Это хороший момент для наведения порядка в делах, укрепления авторитета и достижения целей. Возможно, вам придётся взять на себя лидерство или стать источником опоры для близких.

Водолей — Звезда

Водолеи смогут увидеть перспективы, которые раньше казались туманными, и почувствовать прилив оптимизма. Удачно пройдут творческие проекты, общение с единомышленниками. Даже небольшие усилия этого дня будут иметь долгосрочный положительный эффект.

Рыбы — Тройка кубков

У Рыб будет радостный и тёплый день, наполненный встречами, праздниками или общением с близкими. Это подходящее время для совместных дел, мероприятий и творческих проектов. Успех стоит разделить с другими, чтобы радость от достигнутого стала вдвойне сильнее.

