США прекратят финансирование войны в Украине. Мы хотим мирного урегулирования: что сказал Джей Ди Вэнс

Соединенные Штаты стремятся к урегулированию войны в Украине. И этот вопрос будет обсуждаться между президентом Трампом и диктатором путиным 15 августа во время встречи на Аляске. Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в комментарии Fox News.

По его словам, Вашингтон также согласовывает дату встречи российского и украинского лидеров для обсуждения прекращения конфликта.

«Президент [Трамп] должен заставить президента путина и президента Зеленского действительно сесть за стол переговоров, чтобы выяснить свои разногласия. Мы, конечно, осуждаем вторжение, которое произошло» , — сказал Венс.

По его убеждению, до переговоров Трампа и путина на Аляске встреча между Зеленским и путиным будет «непродуктивной».

Вэнс также добавил, что до 15 августа состоится разговор с украинской стороной.

«Мы, конечно, собираемся поговорить с украинцами. Я действительно разговаривал с украинцами сегодня утром. Марк [госсекретарь США Марк Рубио] довольно много с ними разговаривал. Мы собираемся продолжать этот диалог открытым», — подчеркнул он.

Вместе с тем Вэнс заявил, что США напомнили европейским союзникам, что война происходит «в ваших краях, прямо у вас под носом». Поэтому Европа должна взять на себя большую роль в урегулировании этого конфликта, если эта война «вам так небезразлична». А Вашингтон хочет «мирного урегулирования».

«Мы больше не финансируем войну в Украине, американцы устали отправлять свои деньги и свои налоги на финансирование этого конфликта, мы хотим достичь мирного урегулирования» , — сказал Джей Ди Вэнс.

По его словам, если европейцы захотят покупать американское оружие, то США не прочь его продавать.

Напомним, на днях специальный посланник Дональда Трампа Стив Виткофф провел в Москве пятые переговоры с путиным по прекращению войны в Украине. кремль охарактеризовал разговор как «полезный и конструктивный».

Позже Дональд Трамп проинформировал президента Украины Владимира Зеленского и европейских политиков о ходе встречи и очертил следующие шаги. Трамп также заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске и добавил, что «будет определенный обмен территориями во благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Зеленский после разговора с Трампом в видеообращении сказал, что, «похоже, россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни США».

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио отметил, что ключевой элемент завершения войны — это территориальные вопросы. По его словам, «должна быть уступка как со стороны россиян, так и со стороны украинцев, но это сложно».

