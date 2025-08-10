Результаты встречи посланника Трампа Стива Виткоффа с путиным настолько сильно помогают москве, что становится очевидным, почему лидер рф воспользовался этой возможностью после месяцев фальшивых переговоров. Трудно представить, как из двусторонних переговоров может выйти соглашение, которое не уничтожит Украину. Киев и его европейские союзники с ужасом отреагировали на первые идеи Виткоффа о том, что Украина должна отдать часть Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение огня, пишет CNN.

Конечно, глава кремля продвигал идею захвата территории без боя и нашел охотного слушателя в лице Виткоффа, который в прошлом демонстрировал легкомысленное отношение к суверенитету Украины.

Стоит остановиться и подумать над тем, пишут ли авторы статьи, как будет выглядеть предложение Виткоффа. россия близка к окружению двух ключевых городов Донецкой области, Покровска и Константиновки, и может фактически взять в осаду украинские войска, защищающие эти два центра, в ближайшие недели. Отступление из этих двух городов может быть тем, что Киев все равно сделает, чтобы сохранить человеческие ресурсы в ближайшие месяцы.

Остальная часть Донецкой области — главным образом города Краматорск и Славянск — имеет гораздо худшие перспективы. Сейчас там проживают тысячи гражданских лиц, и москва будет в восторге от сцен, когда города эвакуируются, а российские войска входят без единого выстрела.

Что Украина может получить в результате «обмена», о котором говорил Трамп? Возможно, небольшие участки приграничных территорий, оккупированных россией в Сумской и Харьковской областях — часть так называемой «буферной зоны» путина, но в реальности — не более того.

Главной целью является прекращение огня, и это само по себе является слишком амбициозной целью. путин давно утверждает, что немедленное прекращение огня, которого уже несколько месяцев требуют США, Европа и Украина, невозможно, поскольку сначала необходимо провести техническую работу по мониторингу и логистике. Вряд ли он изменил свое мнение сейчас, когда его войска побеждают на восточном фронте.

путин с самого начала четко дал понять, чего он хочет: покорения или оккупации всей Украины и стратегической перезагрузки отношений с США, что предполагает отказ от Киева.

Существует риск, что мы увидим дружбу между Трампом и путиным, которая позволит президенту США терпеть больше технических встреч между их сотрудниками по поводу того, что и когда будет в соглашении о прекращении огня. План об обмене или захвате территорий, который полностью выгоден москве, может быть затем представлен Киеву, а старые договоренности США о помощи и обмену разведданными будут зависеть от того, примут ли они это соглашение. Снова звонок французского президента Эммануэля Макрона Трампу, и все начинается сначала. путин потребует больше времени, чтобы продолжать завоевывать, и он его получит.

Что изменилось с тех пор, как Трамп в последний раз почувствовал, что его мысли как-то возвращаются к орбите россии примерно с момента «взрыва» в Овальном кабинете с Зеленским? Сейчас есть два элемента, которых тогда не было.

Во-первых, нельзя игнорировать, что Индия и Китай — первая рискует получить 25% пошлины за две недели, а второй все еще ждет, чтобы узнать, какие убытки он терпит — звонили в последние годы. Они могли придать путину определенный импульс для встречи с Трампом или, по крайней мере, снова выразить поддержку дипломатии. И, возможно, они обеспокоены тем, что их импорт энергоносителей может пострадать от вторичных санкций Трампа.

Но путина, видимо, не понадобилось долго убеждать, чтобы согласиться на официальное приглашение в США на двустороннюю встречу, которую его команда давно считала путем к миру в Украине.

Во-вторых, Трамп утверждает, что его мнение о путине эволюционировало. «Разочарованный», «отвратительный», «обманывает меня» — это все новые слова в его лексиконе в отношении главы кремля.

Многое может пойти хорошо. Но все настроено на нечто более зловещее, считают авторы статьи. Третья угроза Трампа о санкциях исчезла. До пятницы, 15 августа, остались считанные дни, но даже на таком расстоянии это похоже на медленное поражение Киева, говорится в публикации.

Между тем аналитики оценили состояние экономики россии, чтобы выяснить, как долго путин сможет воевать.

