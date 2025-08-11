- 00:53 Прорыв на Доброполье: DeepState фиксирует продвижение врага, в ВСУ успокаивают
- 11.08 23:35 Шанс на мир и угроза нового наступления российских войск: что сказал Зеленский
- 11.08 22:33 «Знаю это из россии и из разговоров со всеми. Будут хорошие и некоторые плохие вещи для обоих»: что сказал Трамп о войне, Зеленском и путине
- 11.08 22:01 Как выглядеть моложе без косметики: Андре Тан назвал омолаживающие цвета
- 11.08 21:31 Спеть «взрослым» голосом: Селена Гомес хочет переделать одну из своих старых песен
- 11.08 21:02 Пятна от травы на вашей любимой одежде: помогут эффективные домашние средства
- 11.08 20:46 «Полевые лилии, о которых говорил в проповеди Иисус Христос, открывают одну из жизненных истин», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 11.08 20:33 За мгновение до долгожданной встречи: отец 3 детей погиб, когда возвращался из плена домой
- 11.08 20:10 Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о масштабной антикоррупционной зачистке в Днепропетровской области
- 11.08 20:06 Сочная курица, нежные кабачки и макароны в сливочном соусе: рецепт вкуснейшего обеда
- 11.08 19:54 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 11.08 19:42 Речь пойдет о территории: Рютте спрогнозировал последствия переговоров путина и Трампа 15 августа
Кайя Каллас срочно созывает встречу министров: при чем здесь Украина
Глава внешней политики Европейского Союза Кайя Каллас заявила, что любое соглашение между Вашингтоном и москвой по прекращению войны в Украине должно включать Украину и ЕС. И она созывает встречу министров иностранных дел стран Европы 11 августа, чтобы обсудить следующие шаги.
«США обладают силой принудить россию к серьезным переговорам. Любое соглашение между США и россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы», — сказала Каллас журналистам, пишет Reuters.
Кая Каллас добавила, что «мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, а международное право четко утверждает: все временно оккупированные территории принадлежат Украине. Соглашение не должно создавать трамплин для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы».
Добавим, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом россии на Аляске 15 августа. И двусторонний формат саммита вызывает обеспокоенность.172
Читайте нас в Facebook