Кайя Каллас срочно созывает встречу министров: при чем здесь Украина

Глава внешней политики Европейского Союза Кайя Каллас заявила, что любое соглашение между Вашингтоном и москвой по прекращению войны в Украине должно включать Украину и ЕС. И она созывает встречу министров иностранных дел стран Европы 11 августа, чтобы обсудить следующие шаги.

«США обладают силой принудить россию к серьезным переговорам. Любое соглашение между США и россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы», — сказала Каллас журналистам, пишет Reuters.

Кая Каллас добавила, что «мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, а международное право четко утверждает: все временно оккупированные территории принадлежат Украине. Соглашение не должно создавать трамплин для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы».

Добавим, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом россии на Аляске 15 августа. И двусторонний формат саммита вызывает обеспокоенность.

