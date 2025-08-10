- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
«У Украины есть свобода выбора своей судьбы»: европейские лидеры выступили с заявлением перед переговорами Трампа и путина
Лидеры ведущих государств Европы призвали президента США Дональда Трампа проводить переговоры с правителем россии владимиром путиным по завершению войны в Украине только при условии прекращения огня и гарантий защиты «жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы».
Об этом говорится в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и президента Финляндии Александера Стубба.
«Мы приветствуем усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, окончание агрессивной войны рф и достижение справедливого и длительного мира и безопасности для Украины. Мы убеждены, что успешным может быть только подход, объединяющий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на рф с целью прекращения ее незаконной войны», — говорится в сообщении.
Европейские лидеры разделяют убеждение, что «дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы».
«Мы соглашаемся, что эти жизненно важные интересы включают в себя необходимость надежных и надежных гарантий безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Украина имеет свободу выбора своей судьбы. Значительные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или уменьшения боевых действий. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Мы остаемся привержены принципу, что международные границы не могут быть изменены силой. Текущая линия столкновения должна быть отправной точкой для переговоров», — говорится в заявлении.
В Европе заверили, что продолжают твердо стоять на стороне Украины.
«Мы едины как европейцы и решительно настроены совместно продвигать наши интересы. И мы будем продолжать тесно сотрудничать с президентом Трампом и Соединенными Штатами Америки, а также с президентом Зеленским и народом Украины ради мира в Украине, который защищает наши жизненно важные интересы безопасности», — говорится в заявлении.
