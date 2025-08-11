- 00:53 Прорыв на Доброполье: DeepState фиксирует продвижение врага, в ВСУ успокаивают
Бабушка Уильяма и Гарри тоже боялась привидений: Елизавета II обращалась к экзорцисту, чтобы изгнать привидение из Сандрингема
В наши дни Сандрингемский дворец в Великобритании — это известное имение, где часто бывают Чарльз III и другие члены королевской семьи и посещают с визитами иностранные гости.
А несколько десятилетий назад Сандрингем вызвал беспокойство у Елизаветы II и его родственников из-за появления там привидения покойного короля Георга VI, пишет Radar Online со ссылкой на королевского биографа Роберта Хардмана.
Мало того, Елизавета II даже обращалась к экзорцисту, чтобы изгнать призрак из Сандрингема.
Все произошло в 2000 году, спустя почти 50 лет после смерти Георга VI. В спальне, где умер монарх, заметили призрак. Появление призрака вызвало серьезную обеспокоенность у некоторых членов королевской семьи, особенно у королевы-матери. Она очень нервничала, и бабушка Уильяма и Гарри решила договориться о церемонии изгнания духов, чтобы успокоить мать, которой в то время было почти сто лет.
К тому же, пишет Хардман, Елизавета и сама была суеверной. Хотя вряд ли сама она верила в привидения.
«Это был не обычный обряд экзорцизма. Не было ни одного театрального изгнания демонов, как в фильмах. Но место считалось духовно беспокойным, и для его освящения был вызван священник. Странно, что королева согласилась там быть. Священник провел тихую службу, включавшую чтение молитвы» направленных на умиротворение духа Георга VI" , — цитирует издание Хардмана.
В то же время, отмечает издание, паранормальные явления в любимом поместье покойной королевы не закончились. Иногда посетители Сандрингема жалуются на шаги в пустых коридорах, странное перемещение предметов и свет, который бывает мелькает по неожиданным причинам. Поэтому, возможно, в будущем обряд очищения придется повторить Уильяму, Кейт или их детям.
Как сообщалось, принц Гарри снова оказался в центре скандала, связанного с благотворительностью. По мнению психологов, Гарри переживает экзистенциальный кризис. Он потерял связь с корнями, работой и семьей, он не видит, куда ему нужно двигаться дальше.181
