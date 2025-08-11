- 00:53 Прорыв на Доброполье: DeepState фиксирует продвижение врага, в ВСУ успокаивают
- 11.08 23:35 Шанс на мир и угроза нового наступления российских войск: что сказал Зеленский
- 11.08 22:33 «Знаю это из россии и из разговоров со всеми. Будут хорошие и некоторые плохие вещи для обоих»: что сказал Трамп о войне, Зеленском и путине
- 11.08 22:01 Как выглядеть моложе без косметики: Андре Тан назвал омолаживающие цвета
- 11.08 21:31 Спеть «взрослым» голосом: Селена Гомес хочет переделать одну из своих старых песен
- 11.08 21:02 Пятна от травы на вашей любимой одежде: помогут эффективные домашние средства
- 11.08 20:46 «Полевые лилии, о которых говорил в проповеди Иисус Христос, открывают одну из жизненных истин», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 11.08 20:33 За мгновение до долгожданной встречи: отец 3 детей погиб, когда возвращался из плена домой
- 11.08 20:10 Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о масштабной антикоррупционной зачистке в Днепропетровской области
- 11.08 20:06 Сочная курица, нежные кабачки и макароны в сливочном соусе: рецепт вкуснейшего обеда
- 11.08 19:54 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 11.08 19:42 Речь пойдет о территории: Рютте спрогнозировал последствия переговоров путина и Трампа 15 августа
Наступает ваше звездное время: карты Таро назвали счастливчиков новой недели
Астрологи считают, что представителям некоторых знаков зодиака нужно на новой неделе сдерживать эмоции, чтобы не спровоцировать ссоры.
В то же время тарологи уверены, что некоторых людей ждет светлый период. Они смогут пережить приятные изменения в атмосфере вдохновения и легкости, ведь Вселенная будет на их стороне, пишет «РБК-Украина».
Телец — «Императрица»
Тельцов ждет достаток, семейное тепло и уверенность в будущем. Удачное время для создания красоты и внимания для тех, кто важен. Возможны приятные новости, связанные с домом или близкими, а также успешное завершение долго откладывавшихся дел. Даже маленькие шаги в сторону комфорта и развития дадут ощутимый результат.
Дева — «Маг»
Девам пора начинать важные дела. Можно увидеть новые пути для решения старых проблем и найти поддержку там, где не ожидали. Нужно быть уверенными в своих силах, доверять своим способностям и не откладывать важные решения. Успех будет зависеть от настойчивости и смелости. Это именно то звездное время, когда следует говорить открыто и четко.
Лев — «Солнце»
Львов ждет успех и признание. Вы сможете решить вопросы, долго тормозившие движение вперед, и ощутить поддержку близких. Используйте момент, чтобы реализовать самые смелые планы. Будьте искренними, демонстрируйте свои сильные стороны и не бойтесь обращаться за помощью.
О том, что обещает восточный гороскоп на неделе с 11 по 17 августа, читайте на сайте «ФАКТОВ».1771
Читайте нас в Facebook