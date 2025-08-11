Наступает ваше звездное время: карты Таро назвали счастливчиков новой недели

Астрологи считают, что представителям некоторых знаков зодиака нужно на новой неделе сдерживать эмоции, чтобы не спровоцировать ссоры.

В то же время тарологи уверены, что некоторых людей ждет светлый период. Они смогут пережить приятные изменения в атмосфере вдохновения и легкости, ведь Вселенная будет на их стороне, пишет «РБК-Украина».

ВІДЕО ДНЯ

Телец — «Императрица»

Тельцов ждет достаток, семейное тепло и уверенность в будущем. Удачное время для создания красоты и внимания для тех, кто важен. Возможны приятные новости, связанные с домом или близкими, а также успешное завершение долго откладывавшихся дел. Даже маленькие шаги в сторону комфорта и развития дадут ощутимый результат.

РЕКЛАМА

Дева — «Маг»

Девам пора начинать важные дела. Можно увидеть новые пути для решения старых проблем и найти поддержку там, где не ожидали. Нужно быть уверенными в своих силах, доверять своим способностям и не откладывать важные решения. Успех будет зависеть от настойчивости и смелости. Это именно то звездное время, когда следует говорить открыто и четко.

Лев — «Солнце»

Львов ждет успех и признание. Вы сможете решить вопросы, долго тормозившие движение вперед, и ощутить поддержку близких. Используйте момент, чтобы реализовать самые смелые планы. Будьте искренними, демонстрируйте свои сильные стороны и не бойтесь обращаться за помощью.

О том, что обещает восточный гороскоп на неделе с 11 по 17 августа, читайте на сайте «ФАКТОВ».

РЕКЛАМА

1771

Читайте нас в Facebook