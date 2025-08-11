- 00:53 Прорыв на Доброполье: DeepState фиксирует продвижение врага, в ВСУ успокаивают
- 11.08 23:35 Шанс на мир и угроза нового наступления российских войск: что сказал Зеленский
- 11.08 22:33 «Знаю это из россии и из разговоров со всеми. Будут хорошие и некоторые плохие вещи для обоих»: что сказал Трамп о войне, Зеленском и путине
- 11.08 22:01 Как выглядеть моложе без косметики: Андре Тан назвал омолаживающие цвета
- 11.08 21:31 Спеть «взрослым» голосом: Селена Гомес хочет переделать одну из своих старых песен
- 11.08 21:02 Пятна от травы на вашей любимой одежде: помогут эффективные домашние средства
- 11.08 20:46 «Полевые лилии, о которых говорил в проповеди Иисус Христос, открывают одну из жизненных истин», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 11.08 20:33 За мгновение до долгожданной встречи: отец 3 детей погиб, когда возвращался из плена домой
- 11.08 20:10 Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о масштабной антикоррупционной зачистке в Днепропетровской области
- 11.08 20:06 Сочная курица, нежные кабачки и макароны в сливочном соусе: рецепт вкуснейшего обеда
- 11.08 19:54 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 11.08 19:42 Речь пойдет о территории: Рютте спрогнозировал последствия переговоров путина и Трампа 15 августа
День ссор, скандалов и провокаций: гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака
Начиная со следующей недели, судьба готовит приятные сюрпризы для людей, родившихся под знаком шести созвездий. А что ожидает каждого представителя зодиакального круга в понедельник, 11 августа, рассказывает гороскоп, составленный для сайта ТСН.
Овен
Овнам предстоит быть внимательными и активными и побороться с негативными мыслями. Чем больше дел вы запланируете, дольше будете заняты, тем лучше будет ваше эмоциональное состояние.
Телец
Тельцам стоит дистанцироваться от большого количества телефонных разговоров и переписке в мессенджерах. Это забирает время и отбирает энергию, необходимую для работы.
Близнецы
Близнецам нужно сдерживать эмоции, чтобы не провоцировать ссоры и скандалы. Стоит быть подальше от людей агрессивно настроенных, чтобы избежать конфликта.
Рак
Ракам не стоит принимать близко к сердцу слова близкого человека. Нанесенная вам обида — результат его эмоционального состояния, а на самом деле так не думает.
Лев
Львам не стоит вестись на предложения быстрого и легкого заработка. Оно окажется не таким уж выгодным, а только подвергнет вас лишнему риску и переживаниям.
Дева
Девам необходимо отказаться от любых финансовых операций: велика вероятность ошибки, которая поставит под удар все дело. Стоит много подумать, прежде чем тратить.
Весы
Самокритика вместо пользы принесет исключительно вред, серьезный удар по самооценке. Лучше заняться медитацией и анализом происходящего.
Скорпион
Скорпионам лучше дистанцироваться от людей, которые могут устраивать провокации. Не стоит идти у них на поводу, лучше проигнорировать их агрессивные выпады.
Стрелец
Стрельцам лучше не делиться с кем-нибудь своими профессиональными идеями, чтобы их не похитили. Зависть также опасна — она забирает силы и влияет на общее состояние человека.
Козерог
Для Козерогов любое решение, принятое в этот день, может оказаться ошибочным, поэтому лучше от него воздержаться.
Водолей
Водолеям лучше отпустить прошлое, а смотреть только вперед. Не стоит возлагать особые надежды на встречу с человеком из прошлого, скорее всего, она их не оправдает.
Рыбы
Рыбам нужно уделить внимание пожилым родственникам. Не стоит жалеть для них своего времени и душевных сил. В эмоциональном плане лучше не расстраиваться по пустякам. Двигайтесь к намеченной цели и у вас все получится.
