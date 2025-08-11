День ссор, скандалов и провокаций: гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака

Начиная со следующей недели, судьба готовит приятные сюрпризы для людей, родившихся под знаком шести созвездий. А что ожидает каждого представителя зодиакального круга в понедельник, 11 августа, рассказывает гороскоп, составленный для сайта ТСН.

Овен

Овнам предстоит быть внимательными и активными и побороться с негативными мыслями. Чем больше дел вы запланируете, дольше будете заняты, тем лучше будет ваше эмоциональное состояние.

Телец

Тельцам стоит дистанцироваться от большого количества телефонных разговоров и переписке в мессенджерах. Это забирает время и отбирает энергию, необходимую для работы.

Близнецы

Близнецам нужно сдерживать эмоции, чтобы не провоцировать ссоры и скандалы. Стоит быть подальше от людей агрессивно настроенных, чтобы избежать конфликта.

Рак

Ракам не стоит принимать близко к сердцу слова близкого человека. Нанесенная вам обида — результат его эмоционального состояния, а на самом деле так не думает.

Лев

Львам не стоит вестись на предложения быстрого и легкого заработка. Оно окажется не таким уж выгодным, а только подвергнет вас лишнему риску и переживаниям.

Дева

Девам необходимо отказаться от любых финансовых операций: велика вероятность ошибки, которая поставит под удар все дело. Стоит много подумать, прежде чем тратить.

Весы

Самокритика вместо пользы принесет исключительно вред, серьезный удар по самооценке. Лучше заняться медитацией и анализом происходящего.

Скорпион

Скорпионам лучше дистанцироваться от людей, которые могут устраивать провокации. Не стоит идти у них на поводу, лучше проигнорировать их агрессивные выпады.

Стрелец

Стрельцам лучше не делиться с кем-нибудь своими профессиональными идеями, чтобы их не похитили. Зависть также опасна — она забирает силы и влияет на общее состояние человека.

Козерог

Для Козерогов любое решение, принятое в этот день, может оказаться ошибочным, поэтому лучше от него воздержаться.

Водолей

Водолеям лучше отпустить прошлое, а смотреть только вперед. Не стоит возлагать особые надежды на встречу с человеком из прошлого, скорее всего, она их не оправдает.

Рыбы

Рыбам нужно уделить внимание пожилым родственникам. Не стоит жалеть для них своего времени и душевных сил. В эмоциональном плане лучше не расстраиваться по пустякам. Двигайтесь к намеченной цели и у вас все получится.

