Заявление принца Уильяма довело Меган Маркл до слез: что случилось
Несмотря на то, что принц Гарри и его старший брат принц Уильям раньше были близки, после брака Гарри с Меган Маркл произошел разрыв и молодоженам было трудно адаптироваться к королевскому образу жизни. В январе 2020 года пара решила уйти с должности работающих членов королевской семьи, о чем они рассказали в документальном фильме на Netflix в 2022 году, пишет Extra.ie. Гарри рассказал о расколе между ним и его братом, отметив, что Уильям «на стороне учреждения».
«У него уже укоренено представление о том, что частью его ответственности является выживание и продолжение существования этого учреждения», — сказал принц Гарри.
Говоря о заявлении дворца, которое опровергло обвинения в издевательствах, Гарри сказал, что никогда не давал разрешения на подписание от его имени этого документа.
«Мне рассказали об общем заявлении, опубликованном от моего имени и имени моего брата, которое опровергало историю о том, как он выгнал нас из семьи, — сказал Гарри, добавив, что „не может в это поверить“. — Никто не спрашивал у меня разрешения на подписание такого заявления. Я позвонил Меган и рассказал ей, и она разрыдалась, потому что в течение четырех часов они были рады соврать, чтобы защитить моего брата, но в течение трех лет они никогда не желали говорить правду, чтобы защитить нас».
Напомним, герцог Сассекский проиграл суд относительно своей безопасности в Великобритании, что подтвердило, что ему не будет предоставлена личная полицейская охрана после его выхода из королевской семьи.
В интервью BBC News после вынесения приговора принц Гарри сказал, что, хотя он и хочет примирения, он не уверен, сколько времени осталось жить его отцу, больному раком.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему принц Гарри не может помириться с семьей.434
