Спеть «взрослым» голосом: Селена Гомес хочет переделать одну из своих старых песен
33-летняя певица и актриса Селена Гомес, которая выпустила три альбома за свою карьеру и готовится к собственной свадьбе, рассказала об одном из своих самых любимых и выдающихся треков с начала карьеры. Говоря о своей «вечнозеленой» песне, Гомес призналась, что она хотела бы «переделать» эту песню со своим взрослым вокалом, поскольку в оригинальной песне звучит ее молодой голос, пишет The News.
Для Селены Who Says — это ее самый любимый саундтрек всех времен из альбома When the Sun Goes Down, который достиг 21-го места в Billboard Hot 100 в 2011 году.
«Это самый мощный момент, когда я могу ее исполнить», — сказала она.
Во время разговора с Джейком Шейном в подкасте Therapuss звезда шоу «Only Murders in the Building» призналась, что единственная причина, по которой она когда-нибудь снова рассмотрит тур, — это исполнение этой песни.
Гомес также добавила: «Честно говоря, это единственная причина, по которой я когда-нибудь снова поеду в тур… это если бы я могла исполнить Who Says. Но мне нужно ее переделать».
Ранее сообщалось, что Селена Гомес поразила поклонников новым образом.44
