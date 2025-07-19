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Раскрыта дата свадьбы Селены Гомес: Тейлор Свифт тоже готовится к торжествам
Лето заканчивается, а значит приближается долгожданная свадьба знаменитостей — певицы Селены Гомес и музыкального продюсера Бенни Бланко. Пара, объявившая о помолвке в декабре прошлого года после более чем года отношений, как сообщается, собирается пожениться «и устроить удивительный двухдневный праздник» в сентябре этого года в живописном Монтесито.
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси продолжают распространяться. Хотя Келси готовится к своему 13-му сезону с «Канзас-Сити Чифс», они приглашены на предстоящую свадьбу Селены и Бенни, пишет The News.
Ожидается, что Свифт, которая дружит с Гомес более 15 лет, будет присутствовать вместе с возлюбленным. Более того, сообщения свидетельствуют о том, что Селена и Бланко столкнулись с некоторыми трудностями, учитывая плотный график Тейлор Свифт.
«Селена хочет, чтобы она присутствовала, и хотела бы, чтобы она была с Трэвисом», — поделился источник, подчеркивая глубокую связь между двумя подругами.
Источники, близкие к Гомес и Бланко, сообщили, что приглашения на интимное торжество уже были направлены их ближайшим друзьям и семье.
Примечательной деталью приглашений является инструкция для всех гостей взять с собой то, что понадобится для ночевки, что предполагает длительное празднование.
«Всех приглашенных попросили остаться на выходные», — рассказал инсайдер.
Список гостей обещает быть звездным. Ожидается, что коллеги Селены по фильму «Убийства в одном здании», включая Стива Мартина и Мартина Шорта, будут среди тех, кто будет наблюдать за обменом брачными клятвами пары.
Кроме того, на церемонии также будут присутствовать друзья музыкального продюсера, среди которых х несколько музыкальных суперзвезд, с которыми он сотрудничал, что дополнит список известных лиц.
Напомним, что ранее Селена Гомес ответила на слухи об измене ее жениха Бенни Бланко.153
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