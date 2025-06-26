«Такая огненная»: Селена Гомес поразила новым образом (фото)

Певица Селена Гомес, недавно ответившая на слухи об измене ее жениха Бенни Бланко, поразила новым образом вскоре после того, как отписалась в Instagram от жены своего бывшего Джастина Бибера — Хейли. Звезда, похоже, разворачивает новую страницу своей жизни после того, как оставила старые сзади. В соцсети Селена продемонстрировала свое смелое преобразование: она сделала селфи и опубликовала его на официальной странице в Instagram.

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«Я хотела это сделать, но пожалею об этом, а потом переделаю его, чтобы просто не делать челку», — подписала фото звезда.

После месяцев шикарных, гладких и идеально отшлифованных причесок номинированная на премию «Грэмми» певица сменила образ, появившись с объемной, многослойной стрижкой: волосы обрамляют ее лицо и ниспадают до ключиц.

Певица сделала селфи и опубликовала на своей официальной странице в Instagram

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В сочетании с яркими румянами и ярко-оранжевой помадой новый образ является воплощением шикарных рок-вибраций 70-х.

Ее новый образ получил восторженные отзывы от поклонников и подписчиков, которые были щедры на комментарии вроде «Выглядит безупречно», «Такое настроение» и «Такая огненная».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Селена Гомес раскрыла планы по свадьбе с Бенни Бланко.

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