41.26 / 41.82 48.30 / 49.05
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Такая огненная»: Селена Гомес поразила новым образом (фото)

21:30 26 июня 2025
Певица Селена Гомес

Певица Селена Гомес, недавно ответившая на слухи об измене ее жениха Бенни Бланко, поразила новым образом вскоре после того, как отписалась в Instagram от жены своего бывшего Джастина Бибера — Хейли. Звезда, похоже, разворачивает новую страницу своей жизни после того, как оставила старые сзади. В соцсети Селена продемонстрировала свое смелое преобразование: она сделала селфи и опубликовала его на официальной странице в Instagram.

«Я хотела это сделать, но пожалею об этом, а потом переделаю его, чтобы просто не делать челку», — подписала фото звезда.

После месяцев шикарных, гладких и идеально отшлифованных причесок номинированная на премию «Грэмми» певица сменила образ, появившись с объемной, многослойной стрижкой: волосы обрамляют ее лицо и ниспадают до ключиц.

Селена Гомес. Фото інстаграм
Певица сделала селфи и опубликовала на своей официальной странице в Instagram

РЕКЛАМА

В сочетании с яркими румянами и ярко-оранжевой помадой новый образ является воплощением шикарных рок-вибраций 70-х.

Ее новый образ получил восторженные отзывы от поклонников и подписчиков, которые были щедры на комментарии вроде «Выглядит безупречно», «Такое настроение» и «Такая огненная».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Селена Гомес раскрыла планы по свадьбе с Бенни Бланко.

РЕКЛАМА

140

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Что можно оставлять ночью на столе

Не накличьте на себя беду: какие предметы не должны лежать на столе ночью

Святослав Вакарчук

Возвращается на сцену: известный музыкант поразил новостью

Карты Таро, фото из открытых источников

Скорпионам — «Солнце», Рыбам — «Звезда», а Стрельцам — «Девятка Кубков»: Таро-прогноз и советы карт на 27 июня

Астрологи назвали зодиаки, которым повезет в июле 2025 года

Фортуна выберет любимцев: какие знаки зодиаку ждет успех в июле 2025 года

Следующий материал
Новости партнеров