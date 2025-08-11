41.12 / 41.65 47.96 / 48.60
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Лучший в мире человек»: на фронте погиб известный художник и защитник Украины

17:46 11 августа 2025
Погиб художник Давид Чичкан. Фото из соцсети

Во время отражения штурма российской пехоты на Запорожском направлении погиб украинский художник и военнослужащий Давид Чичкан.

Побратимы героя сообщили, что он получил тяжелые ранения в бою 8 августа, а на следующий день — 9 августа — сердце 39-летнего защитника остановилось. «Отдал жизнь за Украину… Не дожидаясь признания или благодарности… Нам жить с памятью о герое, художнике, лучшем в мире человеке», — написала в соцсети жена Давида Чичкана.

Давид Чичкан — сын известного художника Ильи Чичкана, представителя Новой волны в украинском современном искусстве, и правнук советского художника-соцреалиста Леонида Чичкана. Родился в 1986 году в Киеве, начал свою творческую деятельность в начале 2000-х. Себя называл «рисовальщиком» и позиционировал как художника-анархиста. Его искусство совмещало графику, плакат, живопись, стрит-арт, перформанс и текст.

Его выставки неоднократно подвергались цензуре и погромам. В 2017 году в Киеве уничтожили экспозицию «Упущенная возможность», посвященную Майдану и войне на Востоке. В 2022 году во Львове пытались сорвать выставку художника-анархиста «Ленты и треугольники», а в 2024-м Одесский художественный музей отменил показ «С лентами и флагами» из-за давления общественности.

РЕКЛАМА

Побратимы вспоминают Давида как человека глубоких убеждений, искреннего собеседника и принципиального борца за социальную справедливость. «Он никогда не прятался за спинами других или за собственный социальный капитал. Считал, что настоящие анархисты должны разделять тяжелые трудности, которые испытывает их народ», — написали его сослуживцы.

Ранее сообщалось, что на войне погиб 26-летний чемпион Украины по легкой атлетике Виталий Рымарук.

Фото из соцсети

РЕКЛАМА

125

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Люди, фото https://ru.freepik.com/

Наступает ваше звездное время: карты Таро назвали счастливчиков новой недели

Украинские семьи получат 19 400 грн на отопление твердым топливом

Некоторые украинцы получат дополнительные выплаты: кому будут доступны почти 20 тысяч грн к отопительному сезону

Маринованные баклажаны. Фото из открытых источников

Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов

Прививка розы

В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов

Следующий материал
Новости партнеров