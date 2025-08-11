«Лучший в мире человек»: на фронте погиб известный художник и защитник Украины

Во время отражения штурма российской пехоты на Запорожском направлении погиб украинский художник и военнослужащий Давид Чичкан.

Побратимы героя сообщили, что он получил тяжелые ранения в бою 8 августа, а на следующий день — 9 августа — сердце 39-летнего защитника остановилось. «Отдал жизнь за Украину… Не дожидаясь признания или благодарности… Нам жить с памятью о герое, художнике, лучшем в мире человеке», — написала в соцсети жена Давида Чичкана.

ВІДЕО ДНЯ

Давид Чичкан — сын известного художника Ильи Чичкана, представителя Новой волны в украинском современном искусстве, и правнук советского художника-соцреалиста Леонида Чичкана. Родился в 1986 году в Киеве, начал свою творческую деятельность в начале 2000-х. Себя называл «рисовальщиком» и позиционировал как художника-анархиста. Его искусство совмещало графику, плакат, живопись, стрит-арт, перформанс и текст.

Его выставки неоднократно подвергались цензуре и погромам. В 2017 году в Киеве уничтожили экспозицию «Упущенная возможность», посвященную Майдану и войне на Востоке. В 2022 году во Львове пытались сорвать выставку художника-анархиста «Ленты и треугольники», а в 2024-м Одесский художественный музей отменил показ «С лентами и флагами» из-за давления общественности.

РЕКЛАМА

Побратимы вспоминают Давида как человека глубоких убеждений, искреннего собеседника и принципиального борца за социальную справедливость. «Он никогда не прятался за спинами других или за собственный социальный капитал. Считал, что настоящие анархисты должны разделять тяжелые трудности, которые испытывает их народ», — написали его сослуживцы.

Ранее сообщалось, что на войне погиб 26-летний чемпион Украины по легкой атлетике Виталий Рымарук.

Фото из соцсети

РЕКЛАМА

125

Читайте нас в Facebook