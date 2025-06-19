Чемпион Украины по легкой атлетике погиб на войне в 26 лет (фото, видео)

Российские оккупанты убили известного украинского легкоатлета, 26-летнего чемпиона страны по метанию диска среди молодежи и призера первенства среди взрослых Виталия Рымарука, сообщает Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ). Ранее на войне с россией погибла чемпионка и рекордсменка Украины по тяжелой атлетике среди ветеранов.

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«Мы выражаем глубокие соболезнования семье героя и благодарим его за мужество и преданность. Благодаря таким людям, как он, мы имеем шанс жить и продолжать бороться, — говорится в сообщении. — Призываем мировое сообщество обратить внимание на очередное преступление, совершенное государством-агрессором. Этого не должно быть. Еще одна потеря, которая разбивает сердце украинской легкоатлетической семьи».

Уроженец Делятина Ивано-Франковской области Виталий Рымарук еще в 2023 году тренировался и соревновался, но позже вступил в ряды ВСУ в спецподразделение «Омега». У спортсмена остались жена и маленькая дочь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что война унесла жизнь президента украинского футзального клуба.

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