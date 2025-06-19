- 00:36 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 19.06 22:28 Секреты ароматов, которые стимулируют тратить деньги: обратите внимание на нюансы
- 19.06 22:01 Творожный пирог с черешней: легкая выпечка готовится за пол часа
- 19.06 21:31 Кэти Перри вызвала беспокойство поклонников отсутствием обручального кольца
- 19.06 21:02 Лучшая специя для мозга: какая трава может существенно улучшить память
- 19.06 20:59 Пропавшую в Одессе семилетнюю девочку нашли убитой
- 19.06 20:38 Цены на нефть и волна мигрантов: Пелюховский о кризисе в случае войны на Ближнем Востоке
- 19.06 20:35 Около месяца в госпитале боролись за его жизнь: в Винницкой области похоронили 22-летнего разведчика, тяжело раненого на Курщине
- 19.06 20:08 Кукурузный мусс с двумя видами сыра — можно тем, кто на диете
- 19.06 19:59 «Тихий план «Б» от власти? Что пишут СМИ о кандидате в руководители БЭБ Цивинском
- 19.06 19:43 В рф нашли применение новому оружию из КНДР: эксперт рассказал, почему оно может стать очень опасным
- 19.06 19:16 Рвет на куски: популярная певица поразила изменением
Чемпион Украины по легкой атлетике погиб на войне в 26 лет (фото, видео)
Российские оккупанты убили известного украинского легкоатлета, 26-летнего чемпиона страны по метанию диска среди молодежи и призера первенства среди взрослых Виталия Рымарука, сообщает Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ). Ранее на войне с россией погибла чемпионка и рекордсменка Украины по тяжелой атлетике среди ветеранов.
«Мы выражаем глубокие соболезнования семье героя и благодарим его за мужество и преданность. Благодаря таким людям, как он, мы имеем шанс жить и продолжать бороться, — говорится в сообщении. — Призываем мировое сообщество обратить внимание на очередное преступление, совершенное государством-агрессором. Этого не должно быть. Еще одна потеря, которая разбивает сердце украинской легкоатлетической семьи».
Уроженец Делятина Ивано-Франковской области Виталий Рымарук еще в 2023 году тренировался и соревновался, но позже вступил в ряды ВСУ в спецподразделение «Омега». У спортсмена остались жена и маленькая дочь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что война унесла жизнь президента украинского футзального клуба.
Фото Instagram
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — «Солнце» и радость, Девам — «Тройка Жезлов» и планы на будущее: Таро-прогноз на 20 июня
Стрельцам — энергия и новые проекты, а Весам — дипломатичность и бережливость: гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 июня