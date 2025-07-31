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«Это дало свои негативные последствия»: военный о неутешительных новостях на Запорожском направлении
Происходящее сейчас под Запорожьем не внушает положительных мыслей. Ведь все маневры и продвижение врага лишь показывают, что на этом участке фронта находятся слабые украинские подразделения. Об этом сообщает военный с позывным «Осман» Станислав Бунятов.
«На Запорожском направлении хороших прогнозов мало. Судя по маневрам и продвижениям противника, в обороне сейчас стоят очень слабые подразделения. Пока было относительно спокойно, часть сил перекидывалась для стабилизации других участков. Это дало свои негативные последствия», — отметил Бунятов.
По словам военного, бойцы, которые сейчас держат это направление, главной причиной дестабилизации называют вывод самого эффективного подразделения на Сумское направление и замену его бригадой ТрО.
Ранее сообщалось о том, что россия использует штурмовые группы из иностранных граждан. Они служат расходным материалом, потому что ценой собственной жизни открывают огневые точки украинских бойцов.
Подразделение, в котором было много иностранцев, готовили для штурмов именно на Запорожском направлении.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время летнего наступления армия рф будет штурмовать позиции Сил обороны Украины на Запорожском направлении, пытаясь захватить населенный пункт Орехов, чтобы в дальнейшем идти в сторону Каменского и Камышевахи.237
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