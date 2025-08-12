Забарный перешел из «Борнмута» в сильнейший клуб Европы: более 8 миллионов евро досталось и родному «Динамо» игрока (фото, видео)

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины 22-летний Илья Забарный, забивший свой единственный мяч в АПЛ в невероятном матче, подписал контракт на 5 лет с действующим чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов «ПСЖ», сообщает пресс-служба парижан.

ВІДЕО ДНЯ

«Я очень рад присоединиться к „Пари Сен-Жермен“, лучшему клубу мира, с лучшим проектом. Я здесь, чтобы отдать всё, что у меня есть, на поле, и с нетерпением жду своего дебюта и встречи с болельщиками», — заявил Илья Забарный, который будет выступать в парижском клубе под 6-м номером.

По неофициальной информации, «Пари Сен-Жермен» заплатил англичанам за переход украинца, прилетевшего в Париж с женой Ангелиной, 66 миллионов евро (63 млн — гарантированная выплата, а еще 3 млн — бонусы). При этом 20 процентов от разницы между суммами трансферов футболиста из «Борнмута» в «Пари Сен-Жермен» и из «Динамо» в «Борнмут» (8,66 миллиона!) достанутся бывшему клубу Ильи Забарного — киевскому «Динамо».

РЕКЛАМА

Как сообщает L’Equipe, защитник будет получать в столице Франции 4,5 млн евро в год «чистыми». При этом оклад Забарного может вырасти до 8 млн евро за сезон с учетом бонусов. В «Борнмуте» Илья получал 3 млн евро.

РЕКЛАМА

Кстати, трансфер Забарного — второй по стоимости в истории украинского футбола. Дороже только «Шахтер» в 2023 году продал Михаила Мудрика в «Челси» — 70 миллионов евро (плюс 30 млн в виде бонусов).

Напомним, что воспитанник «Динамо» Илья Забарный выступал за первую команду киевлян с сентября 2020 года по декабрь 2023-го (84 матча, 1 гол). В начале 2023-го защитник перебрался в английский «Борнмут» за 22,7 млн евро. В прошлом сезоне Илья провел 39 матчей на клубном уровне, отдав 1 ассист. В составе сборной Украины Забарный сыграл 48 матчей и забил три мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена Ильи Забарного назвала фильм, который довел их с мужем до слез.

Фото uaf.ua, ФК «ПСЖ»

РЕКЛАМА

84

Читайте нас в Facebook