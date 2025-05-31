Бывший клуб Месси с голом грузина унизил в финале «Интер» и вошел в историю Лиги чемпионов: видеообзор матча

В субботу, 31 мая, вслед за финалами Лиги Европы и Лиги конференций на «Альянц Арене» в Мюнхене был сыгран решающий поединок Лиги чемпионов, в котором за главный трофей турнира впервые в истории сражались клубы из Франции и Италии — «ПСЖ» и «Интер» (с грузином Кварацхелией и армянином Мхитаряном в стартовых составах). Представитель Франции второй раз в истории и впервые за 32 года стал сильнейшим в Европе (в 1993-м на вершину поднялся «Марсель»). И как!

ВІДЕО ДНЯ

Лига чемпионов. Финал

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Интер» (Италия) — 5:0 (Хакими, 12, Дуэ, 20, 63, Кварацхелия, 83, Маюлу, 87).

Если верить в приметы, то в битве между чемпионом Франции и вице-чемпионом Италии на «Альянц-Арене» не было никакого смысла. Ведь ранее, когда финал Кубка европейских чемпионов проводился в Мюнхене, неизменно побеждала команда, ранее не владевшая трофеем. Так было в 1979-м, когда «Ноттингем Форест» одолел «Мальме» (тогда оба клуба сражались за свой первый евротрофей), в 1993-м, когда «Марсель» сенсационно «прибил» «Милан», в 1997-м, когда дортмундская «Боруссия» оставила с носом «Ювентус», и в 2012-м, когда «Челси» в серии пенальти огорчил местную «Баварию».

РЕКЛАМА

А поскольку «Интер» брал трофей уже трижды, а бывший клуб Лионеля Месси «ПСЖ» — ни разу (в 2020-м парижане проиграли решающий матч… мюнхенской «Баварии»), то и сомневаться в дебютном успехе французов вроде бы и не стоило, раз существует такая закономерность.

Тем более, что подопечные испанца Луиса Энрике огорчили итальянцев уже на 12-й минуте, когда шикарную комбинацию с участием Витиньи и Дуэ ударом едва ли не в пустые ворота завершил бывший футболист… «Интера» марокканец Хакими — 1:0.

Болеетого, прошло всего-ничего, и парижане отличились еще раз. Удар 19-летнего Дуэ (кстати, самого молодого автора гола и ассиста в финалах Лиги чемпионов), рикошет от ноги Ди Марко — 2:0.

РЕКЛАМА

«Ветеранский» «Интер» пытался не только переводить дух после прессинга «юнцов» из «ПСЖ», но и искал шанс хотя бы сократить отставание в счете. Но тщетно, без шансов. Более того, 63-я минута, Дуэ — 3:0, 83-я, Кварацхелия — 4:0, 87-я, Маюлу — 5:0. С разницей в пять мячей в истории Кубка европейских чемпионов финал не выигрывал никто и никогда! Наставник «Интера» Симоне Индзаги смело может ехать в Саудовскую Аравию на баснословную зарплату…

РЕКЛАМА

13-кратный чемпион Франции «ПСЖ» не стал ломать"мюнхенскую традицию" и впервые в 55-летней истории клуба выиграл Лигу чемпионов (Кубок чемпионов), добыв свой второй еврокубок. Раньше, в далеком 1996-м, парижане брали Кубок обладателей кубков.

13 августа команда Луиса Энрике на стадионе «Фриули» в итальянском Удине сразится с победителем Лиги Европы английским «Тоттенхэмом» за Суперкубок УЕФА. Хотя сначала съездит в США на клубный чемпионат мира. В статусе сильнейшей команды Старого Света.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в день финала Лиги чемпионов умер бывший президент «Интера».

Фото ANP

43

Читайте нас в Facebook