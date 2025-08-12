- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
- 12.08 21:58 «Динамо» бездарно проиграло на Кипре и вылетело в Лигу Европы: видеообзор матча
- 12.08 21:32 Они постоянно травят Бруклина и Николу: Бекхэмы снова в центре скандала
- 12.08 21:03 Плесень в стиральной машине: есть легкие способы от нее избавиться
- 12.08 20:35 «Ночью вывел через лесополосу восьмерых украинских защитников»: в бою за Водяное погиб воин из Донецкой области
- 12.08 20:19 Второй раз за неделю: беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения «Шахедов» в Татарстане
- 12.08 20:15 Снова на Евровидении?: alyona alyona готовится к международному музыкальному конкурсу
- 12.08 20:07 Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком
- 12.08 19:46 «28 тысяч саженцев лаванды сажали вручную около недели»: супруги со Львовщины зарегистрировали необычный рекорд
- 12.08 19:39 Польша начала депортацию 57 украинцев: что об этом известно
- 12.08 19:27 Тебе уже ничего не поможет: Виктор Павлик поразил Сеть
- 12.08 19:22 Может помочь Турция: эксперт назвал средство, которое можно эффективно применять против «Shahed-136», и сколько это стоит
Россияне ударили ракетой по «учебке» Сухопутных войск: много раненых
В ночь на 12 августа, когда Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистического удара, враг совершил атаку на одно из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
В командовании сообщили, что, несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов.
«Известно об одном погибшем и 11 раненых разных степенях тяжести. Еще 12 военнослужащих обратилось за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс», — говорится в сообщении.
В Сухопутных войсках заявили, что уведомление личного состава было осуществлено должным образом сразу после поступления сигнала «Ракетная опасность». В настоящее время на месте работают соответствующие экстренные службы.
Очевидно, что речь идет о военном полигоне на Черниговщине — именно эту область упоминали в предупреждении Воздушные силы ВСУ. Враг атаковал четырьмя баллистическими ракетами «Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Брянской областей рф.
В ВС ВСУ отметили, что зафиксировано попадание трех ракет.
А 48 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами враг атаковал Сумщину и Донетчину. ПВО обезвредила 36 ударных дронов.
Во время ракетно-дроновой атаки зафиксировано попадание 12 БпЛА и 3 ракет на 7 локациях.
Напомним, что 29 июля российские войска нанесли ракетный удар по военному полигону в Черниговской области. Тогда трое военных погибли, а 18 получили ранения.
Фото из открытых источников519
Читайте нас в Facebook
Прекрасная замена мороженому: красавица с волшебным голосом Алина посоветовала рецепт идеального десерта для лета всего из двух ингредиентов