Россияне ударили ракетой по «учебке» Сухопутных войск: много раненых

9:31 12 августа 2025
Россияне ударили ракетами по полигону в Черниговской области. Фото из открытых источников

В ночь на 12 августа, когда Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистического удара, враг совершил атаку на одно из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В командовании сообщили, что, несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов.

«Известно об одном погибшем и 11 раненых разных степенях тяжести. Еще 12 военнослужащих обратилось за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс», — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках заявили, что уведомление личного состава было осуществлено должным образом сразу после поступления сигнала «Ракетная опасность». В настоящее время на месте работают соответствующие экстренные службы.

Очевидно, что речь идет о военном полигоне на Черниговщине — именно эту область упоминали в предупреждении Воздушные силы ВСУ. Враг атаковал четырьмя баллистическими ракетами «Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Брянской областей рф.

В ВС ВСУ отметили, что зафиксировано попадание трех ракет.

А 48 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами враг атаковал Сумщину и Донетчину. ПВО обезвредила 36 ударных дронов.

Во время ракетно-дроновой атаки зафиксировано попадание 12 БпЛА и 3 ракет на 7 локациях.

Напомним, что 29 июля российские войска нанесли ракетный удар по военному полигону в Черниговской области. Тогда трое военных погибли, а 18 получили ранения.

Фото из открытых источников

519

