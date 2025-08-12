- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
Враг всю ночь расстреливал Никополь из артиллерии и атаковал дронами (фото)
В ночь на 12 августа российские оккупанты снова запускали «Шахеды» и применили баллистическое вооружение.
После двух часов ночи в Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростных целях, направлявшихся на Николаевщину и Черниговщину. Звучала воздушная тревога и в столице Украины. Уже утром стало известно, что враг ударил ракетами по одному из полигонов Сухопутных сил ВСУ.
Дронами и артиллерией россияне атаковали и Днепропетровщину. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что противник до позднего вечера накануне и утром во вторник бил по Никопольщине — по областному центру и Мировской громаде.
«Пострадала 55-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены две многоэтажки и линия электропередач. По уточненной информации, в результате произошедшего вчера днем артобстрела Марганецкой громады возник пожар. Огонь уничтожил частный дом», — отметил Лысак.
В Межевской громаде, которую противник атаковал беспилотниками, загорелось не эксплуатировавшееся здание. Также было повреждено заведение культуры. Накануне в громаде были повреждены админздание, гимназия, столовая, горели хозяйственные постройки.
Накануне и сегодня российские захватчики атаковали Николаевский район — применили FPV-дроны по Галицыновской громаде.
Руководитель областной военной администрации Николаевщины Виталий Ким сообщил, что в селе Лиманы повреждены два частных жилых дома, в селе Лупарево горело хозяйственного сооружения и возник пожар на открытой территории. Пострадавших нет.
«Сегодня, 12 августа, около 01:30 враг обстрелял громаду из РСЗО. В результате чего произошло возгорание здания на территории фермерского хозяйства и пожар на открытой территории. Пострадавших нет», — добавил он.
А в Запорожской области ранения получили три женщины — пострадали жительницы Запорожского и Пологовского районов. Руководитель ОВА Иван Федоров сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 468 ударов по 14 населенным пунктам региона. Враг совершил 11 авиационных ударов, применил 316 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV), нанес 16 артударов и накрыл из РСЗО пять населенных пунктов области.
Напомним, что на днях российские террористы ударили управляемыми авиабомбами по Запорожью, попав по автовокзалу, где на тот момент находились люди — более 20 человек получили ранения.
