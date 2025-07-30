- 30.07 23:24 Стал известен соперник «Динамо» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов
- 30.07 22:29 Комплимент от шефа в ресторане: что нужно знать гостю
- 30.07 22:02 Укроп с солью на зиму: секреты заготовки от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш
- 30.07 21:33 Всегда буду открыта для любви: Дженнифер Энистон поразила признанием
- 30.07 21:02 Достаточно двух средств: как избавиться от желтых пятен на одежде
- 30.07 20:45 «На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 30.07 20:34 Пошел на войну со словами: «Если не мы — то кто»: спустя год ожиданий бойца из Ровенской области признали погибшим
- 30.07 20:07 Соленые огурцы по-монастырски: замечательный старинный рецепт
- 30.07 19:59 Львам — «Солнце», Тельцам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 31 июля
- 30.07 19:41 Россияне все чаще применяют бронетехнику в атаках: чем это опасно
- 30.07 19:36 Правительство изменит порядок получения соцвыплат: что нужно знать
- 30.07 19:24 Легенда биатлона Лаура Дальмайер погибла при восхождении на гору в Пакистане
Российские террористы ударили ракетой по учебному полигону под Черниговом: есть погибшие и раненые военнослужащие
После циничного удара российских оккупантов по селу на Харьковщине, где местные жители собрались для получения гуманитарной помощи, от мощного взрыва вечером 29 июля всколыхнулась Черниговщина. По предварительным данным, российские войска нанесли ракетный удар по военному полигону в области. Об этом первым сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко. «Удар координировала аэроразведка — возможна повторная атака» , — предупредил Цаплиенко. Военный корреспондент Богдан Мирошников также написал в телеграмм-канале о прилете баллистической ракеты. «История повторяется снова и снова» , — добавил военкорр, не разглашая деталей.
Военный эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов в Facebook сообщил, что россияне попали по Гончаровскому полигону. По его словам, пострадали преимущественно те, кто пренебрег мерами безопасности
Впоследствии Сухопутные войска ВСУ подтвердили: российская ракета попала в учебное подразделение. Несмотря на меры безопасности, не удалось избежать потерь.
«Известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают спасательные службы, раненым оказывается медицинская помощь. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Facebook.
Военные информировали о создании специальной комиссии по выяснению обстоятельств трагедии. В случае установления, что к гибели и ранениям военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности, отметили в Сухопутных войсках. Также командование ВСУ анонсировало дополнительные меры безопасности во время учений. Хотя ранее главком ВСУ Александр Сырский уже запрещал скопление военных и техники в учебных центрах.
Напомним, месяц назад российские террористы ударили ракетой по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где погибли трое военнослужащих и 11 получили ранения.311
Читайте нас в Facebook
Готовим борщ, вкуснее, чем у мамы: Александр Городник поделился с мужчинами секретами приготовления национального блюда