Российские террористы ударили ракетой по учебному полигону под Черниговом: есть погибшие и раненые военнослужащие

После циничного удара российских оккупантов по селу на Харьковщине, где местные жители собрались для получения гуманитарной помощи, от мощного взрыва вечером 29 июля всколыхнулась Черниговщина. По предварительным данным, российские войска нанесли ракетный удар по военному полигону в области. Об этом первым сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко. «Удар координировала аэроразведка — возможна повторная атака» , — предупредил Цаплиенко. Военный корреспондент Богдан Мирошников также написал в телеграмм-канале о прилете баллистической ракеты. «История повторяется снова и снова» , — добавил военкорр, не разглашая деталей.

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Военный эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов в Facebook сообщил, что россияне попали по Гончаровскому полигону. По его словам, пострадали преимущественно те, кто пренебрег мерами безопасности

Впоследствии Сухопутные войска ВСУ подтвердили: российская ракета попала в учебное подразделение. Несмотря на меры безопасности, не удалось избежать потерь.

«Известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают спасательные службы, раненым оказывается медицинская помощь. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

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Военные информировали о создании специальной комиссии по выяснению обстоятельств трагедии. В случае установления, что к гибели и ранениям военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности, отметили в Сухопутных войсках. Также командование ВСУ анонсировало дополнительные меры безопасности во время учений. Хотя ранее главком ВСУ Александр Сырский уже запрещал скопление военных и техники в учебных центрах.

Напомним, месяц назад российские террористы ударили ракетой по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где погибли трое военнослужащих и 11 получили ранения.

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