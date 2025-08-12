Миллиардер Криштиану Роналду позвал замуж Джорджину Родригес спустя девять лет после знакомства (фото)

Легендарный футболист 40-летний Криштиану Роналду, подписавший самый крутой контракт в истории мирового футбола, и 31-летняя красавица Джорджина Родригес наконец-то поженятся после девяти лет отношений.

Возлюбленная пятикратного обладателя «Золотого мяча», выступающего в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср», опубликовала в социальных сетях фотос эффектным помолвочным кольцом на пальце.

«Да, согласна. В этой жизни и во всех следующих», — написала аргентино-испанская модель.

Напомним, что португалец Криштиану Роналду, ставший первым миллиардером среди футболистов, и бывшая продавец-консультант в мадридском салоне Gucci Джорджина Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У пары есть двое совместных детей — 7-летняя Алана Мартина и 3-летняя Белла Эсмеральда, а также трое детей футболиста от суррогатных матерей — 15-летний Криштиану Роналду-младший, а также 8-летние близнецы Матео и Ева.

Еще неколько лет назад всплыли детали добрачного контракта Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Согласно документу, в случае расставания звездной пары семейный дом Ла Финка в Мадриде перейдет модели. Также испанка будет получать по 100 тысяч евро в месяц на протяжении всей жизни. Вероятно, на сумму повлиял тот факт, что Джорджина, согласно документам, является матерью всех пятерых детей Роналду — не только ее биологических.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес потеряли сына.

