Криштиану Роналду подписал самый крутой контракт в истории мирового футбола (фото)

Легендарный футболист «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ставший с национальной командой победителем Лиги наций, продлил контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2027 года на фантастических условиях, сообщает официальный сайт эр-риядцев.

ВІДЕО ДНЯ

Как информирует журналист Танкреди Палмери, 40-летний футболист по новому контракту будет получать рекордные в истории мирового футбола 263 млн евро в год (720 548 евро в день!)

РЕКЛАМА

Также Палмери привел топ-11 футболистов с годовой зарплатой:

Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 263 млн евро;

Карим Бензема («Аль-Иттихад») — 200 млн;

РЕКЛАМА

Лионель Месси («Интер Майами») — 200 млн;

Килиан Мбаппе («Реал») — 77,5 млн;

Садио Мане («Аль-Наср») — 41 млн;

Марцело Брозович («Ан-Наср») — 33 млн;

РЕКЛАМА

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 30 млн;

Рияд Марез («Аль-Ахли») — 30 млн;

Н'Голо Канте («Аль-Иттихад») — 25 млн;

Калиду Кулибали («Аль-Хиляль») — 25 млн;

Айван Тоуни («Аль-Ахли») — 25 млн.

Кроме того, Криштиану Роналду, выступающему за «Аль-Наср» с 2023 года, предложили массу льгот, чтобы он стал «послом мечты» для состоятельных саудовцев. Сделка может увеличить доход футболиста до более чем полумиллиарда евро за следующие два года. В частности, португалец, помимо астрономической зарплаты, может рассчитывать на подписной бонус в размере примерно 30 млн евро, который увеличится на 10 млн, если он останется в клубе на второй год своего контракта. Также форвард получит долю в клубе в размере 15% (ее стоимость оценивается приблизительно в 40 млн евро). А еще пятикратный обладатель «Золотого мяча» может рассчитывать на солидный бонус за выигрыш «Золотой бутсы» и чемпионского титула.

Напомним, что в прошлом сезоне лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии Криштиану Роналду (25 точных ударов) в 41 матче во всех турнирах забил за «Аль-Наср» 35 мячей и отдав 4 голевые передачи, заняв в чемпионате страны 3-е место.

Кстати, в новом сезоне легенда футбола будет играть под началом нового тренера, поскольку итальянец Стефано Пиоли отправлен в отставку. Один из главных кандидатов на пост нового «рулевого» «Аль-Насра» — земляк Криштиану Роналду 50-летний Сержиу Консейсау, уволенный из «Милана».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду отреагировал на дебют сына в сборной Португалии U15.

Фото ФК «Аль-Наср»



404

Читайте нас в Facebook