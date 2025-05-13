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Криштиану Роналду отреагировал на дебют сына в сборной Португалии U15 (фото, видео)
Сын легендарного Криштиана Роналду, 14-летний Криштиану Роналду-младший, в свое время забивавший за «Манчестер Юнайтед» и копировавший отца, дебютировал 13 мая за сборную Португалии среди игроков не старше 15 лет.
Сын легенды футбола принял участие в матче против сборной Японии на турнире в Хорватии. Полузащитник вышел на замену на 54-й минуте (под 7-м номером, как и его отец) и не отметился результативными действиями. Тем не менее, португальцы разгромили соперника — 4:1.
May 13, 2025
Кстати, самой преданной болельщицей дебютанта была на трибунах его бабушка, мать Криштиану Роналду Долорес Авейру, в свое время в слезах рассказавшая о «взрослой» просьбе внука.
«Поздравляю тебя с дебютом за сборную Португалии, сынок. Очень горжусь тобой», — написал Криштиану Роналду-старший в социальных сетях.
Добавим, что Криштиану Роналду-младший тренируется в академии саудовского «Аль-Насра», за взрослую команду которого выступает его звездный отец.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что маленькую дочь Криштиану Роналду срочно прооперировали в Эр-Рияде.
Фото из соцсетей84
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