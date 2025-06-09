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Как забронированному от мобилизации оформить выезд за границу на отдых: разъясняет Минюст
Во время военного положения выезд из Украины для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен — законодательство определяет категории, которые могут пересечь государственную границу.
Такое право есть, в частности, у тех, кто имеет бронь от мобилизации. О том, что должны знать забронированные, которые собираются за границу, а также о существующих нюансах, рассказали в Минюсте.
Дело в том, что в Законе Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусматривается, что забронированные военнообязанные не подлежат призыву на военную службу и находятся на специальном военном учете. Но правила четко регламентируют, что выезжать они могут только в командировку. А вот что касается поездки в отпуск, то четкого нормативно-правового регулирования нет.
«Узнать о порядке пересечения границы для этой категории лиц можно исключительно из разъяснений Государственной пограничной службы Украины. В то же время некоторые государственные служащие, например, члены Кабинета Министров Украины, заместители министров, судьи, прокуроры, руководители государственных органов, депутаты местных советов, а также другие лица, определенные в ст. 2−14 Правил, не могут пересекать государственную границу с целью отдыха», — уточнили в Министерстве.
Какие документы нужны забронированным для выезда за границу:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- бумажный военно-учетный документ или электронный вариант в приложении Резерв+ (должен содержать отметку о бронировании и внесенный в систему Оберег);
-
выписка из приказа об отпуске или его копия (должна содержать информацию о стране выезда, сроке пребывания, должности работника
и т. п.);
- другие документы для подтверждения цели поездки.
Собравшимся выехать из Украины в отпуск в Минюсте советуют консультироваться перед поездкой из ГПСУ. Ведь окончательное решение принимается индивидуально по усмотрению работника пограничной службы во время прохождения контроля.
Напомним, что ранее народный депутат Украины Федор Вениславский не исключал, что в парламент могут подать проект закона, который бы отменил ограничения на выезд за границу для мужчин в возрасте до 23−24 лет.
Фото ГПСУ96
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