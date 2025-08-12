- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
- 12.08 21:58 «Динамо» бездарно проиграло на Кипре и вылетело в Лигу Европы: видеообзор матча
- 12.08 21:32 Они постоянно травят Бруклина и Николу: Бекхэмы снова в центре скандала
- 12.08 21:03 Плесень в стиральной машине: есть легкие способы от нее избавиться
- 12.08 20:35 «Ночью вывел через лесополосу восьмерых украинских защитников»: в бою за Водяное погиб воин из Донецкой области
- 12.08 20:19 Второй раз за неделю: беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения «Шахедов» в Татарстане
- 12.08 20:15 Снова на Евровидении?: alyona alyona готовится к международному музыкальному конкурсу
- 12.08 20:07 Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком
- 12.08 19:46 «28 тысяч саженцев лаванды сажали вручную около недели»: супруги со Львовщины зарегистрировали необычный рекорд
- 12.08 19:39 Польша начала депортацию 57 украинцев: что об этом известно
- 12.08 19:27 Тебе уже ничего не поможет: Виктор Павлик поразил Сеть
- 12.08 19:22 Может помочь Турция: эксперт назвал средство, которое можно эффективно применять против «Shahed-136», и сколько это стоит
Тельцам — «Король Пентаклей» и успех в бизнесе, Водолеям — «Маг» и шанс проявить себя: Таро-прогноз на 13 августа
Представителей некоторых знаков зодиака скоро ожидает серьезный финансовый рывок, прогнозируют астрологи. А о том, как будет складываться завтрашний день, 13 августа 2025 года рассказали тарологи. Это день, когда энергия карт Таро будет особенно чувствоваться в делах, эмоциях и личных решениях каждого знака зодиака. Это время, когда судьба словно подсказывает, как действовать, но требует внимательности и готовности принимать перемены, пишет slovofraza.com.
Козерог — Четверка Пентаклей
13 августа Козерогам стоит быть осторожными с желанием контролировать все и избегать рисков. Это может ограничить новые возможности. Карта советует беречь финансы и избегать ненужных трат. Возможно, предстоит защитить свои ресурсы, но вечером подумайте о том, чтобы больше довериться жизни.
Водолей — Маг
«Маг» дает Водолеям шанс проявить свою креативность и инициативу 13 августа. Это день для новых проектов и вдохновения. Используйте все свои ресурсы для достижения целей, и, возможно, начнется долгожданный проект. Вечером посвятите время планированию.
Рыбы — Луна
«Луна» советует Рыбам полагаться на интуицию 13 августа, так как день может быть полон неясностей. Будьте осторожны с иллюзиями и проверяйте факты. Яркие сны или предчувствия могут указать верный путь. Вечером отдохните и восстановите гармонию.
Овен — Колесо Фортуны
13 августа для Овнов — день перемен, которые могут прийти неожиданно. Важно сохранять гибкость и не бояться изменений, так как они могут открыть новые возможности. Возможны важные встречи. Вечером подведите итоги.
Телец — Король Пентаклей
13 августа Тельцам стоит сосредоточиться на финансовых вопросах и укреплении стабильности. Удачный день для переговоров и сделок в сфере бизнеса, но избегайте рискованных решений. Вечером побалуйте себя, но без лишних трат.
Близнецы — Семерка Жезлов
13 августа Близнецам предстоит отстаивать свои интересы. Важно проявить уверенность в спорах и защите своих позиций. Возможно, придется защитить не только себя, но и близких. Вечером отдохните, чтобы восстановить силы.
Рак — Туз Кубков
13 августа Ракам принесет эмоциональный подъем и вдохновение. Отличный день для новых встреч и укрепления отношений. Карта советует быть открытым и доверяться интуиции. Вечером хорошо провести время с близкими.
Лев — Сила
13 августа Львы смогут проявить терпение и уверенность в сложных ситуациях. Держите под контролем эмоции, и вы сможете достичь успеха. Вечером порадуйте себя чем-то, что укрепит вашу уверенность.
Дева — Восьмерка Пентаклей
13 августа для Дев — день, когда труд и внимание к деталям принесут прогресс. Сосредоточьтесь на задачах, избегайте спешки и методично двигайтесь вперед. Вечером уделите время саморазвитию.
Весы — Правосудие
13 августа Весам нужно быть честными и объективными в решениях, особенно в официальных вопросах. Важно следовать правилам и избегать сомнительных схем. Вечером проанализируйте события дня и сделайте выводы для будущего.
Скорпион — Рыцарь Жезлов
13 августа Скорпионы будут полны энергии и готовы к быстрым действиям. Однако стоит быть осторожными с импульсивными решениями. Возможны интересные поездки или встречи. Вечером стоит замедлиться и обдумать свой путь.
Стрелец — Девятка Кубков
13 августа Стрельцы могут насладиться успехами и радостью от достигнутого. Это время для общения с близкими и для отдыха. Вечером побалуйте себя чем-то приятным, что принесет душевное удовлетворение.
Как писали «ФАКТЫ», астрологи считают, что в целом август будет благоприятным для представителей четырех знаков зодиака.507
