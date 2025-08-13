- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
- 13.08 22:01 Лето в банке: как законсервировать помидоры без соли, сахара и уксуса
- 13.08 21:31 «Мечтал быть священником, а стал исполнителем»: украинский певец Игорь Целип о духовности, сцене и пении
- 13.08 21:02 Добавьте несколько капель в ваш утюг: глажка будет настоящим удовольствием
- 13.08 20:53 Компания, связанная со скандальным Микитасем и Астионом, пытается сорвать продажу «Укрбуда»: что об этом пишут СМИ
- 13.08 20:45 «Вечером, когда внутри фонаря зажигается свет, происходит чудо», — художница Мария Румилова
- 13.08 20:33 В первые месяцы вторжения пошел защищать страну: на Сумщине погиб пластун из Черкасс
- 13.08 20:09 Восстанавливаем справедливость в сердце страны, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 13.08 20:08 Маринованный болгарский перец с медом: отличный вариант закуски
- 13.08 19:54 Девам — «Королева Пентаклей», Львам — «Король Мечей», а Рыбам — «Паж Кубков»: Таро-прогноз на 14 августа
- 13.08 19:41 Активизация противника в районе Херсона: эксперт рассказал, реальный это план или пропаганда врага
- 13.08 19:34 Украина и союзники согласовали 5 общих принципов завершения войны, — Зеленский
Близнецы рискуют запутаться в паутине лжи, а Львам захочется устроить скандал: гороскоп на 13 августа
Астрологи, ранее рассказавшие, как переход Урана в Близнецы повлияет на судьбу знаков зодиака, поведали, каким будет день 13 августа. Это день мощной позитивной энергетики, которая позволит приступить к работе над любыми — даже самыми сложными и трудоемкими — делами, информирует ТСН.
Козерог
Беритесь за сложные проекты — все задачи будут решаться быстро и легко, как по волшебству, без лишнего напряжения с вашей стороны.
Водолей
Не скрывайте, что в отношениях с любимым человеком что-то не так. Откровенный разговор поможет восстановить близость и вернуть взаимопонимание.
Рыбы
Подготовьтесь ко второй половине недели. Важно проявить себя перед начальством — это может открыть путь к повышению и более высокой зарплате.
Овен
Ваше упрямство и энергия Луны помогут завершить проект за один день, который в обычное время занял бы недели.
Телец
Не беритесь за чужую работу, даже если хотите помочь. Освобождая других от обязанностей, вы, скорее, сделаете им медвежью услугу.
Близнецы
Не обманывайте близких, даже в мелочах. Одна ложь может привести ко множеству последующих, и вы рискуете запутаться в них.
Рак
В этот день вам, возможно, придется заступиться за себя или свою семью. Не допускайте несправедливости со стороны чужих людей.
Лев
Не поддавайтесь внезапному желанию устроить скандал. Споры с окружающими, будь то родные или незнакомцы, вряд ли приведут к хорошему.
Дева
Если поддадитесь давлению и откажетесь от того, что для вас важно, позже будете сожалеть. Но исправить это будет уже невозможно.
Весы
Сегодня важно проявить дипломатичность. Грубость и бестактность не пройдут — окружающие будут ожидать от вас такта и вежливости.
Скорпион
Деловые переговоры обещают быть успешными. Партнеры легко пойдут на ваши условия, и вы сможете подписать важный договор.
Стрелец
Отличный день для демонстрации своих талантов. Возможно, ваше творческое хобби станет основным занятием и принесет признание.
Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки зодиака, кому август принесет богатство и успех.652
Читайте нас в Facebook