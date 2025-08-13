Близнецы рискуют запутаться в паутине лжи, а Львам захочется устроить скандал: гороскоп на 13 августа

Астрологи, ранее рассказавшие, как переход Урана в Близнецы повлияет на судьбу знаков зодиака, поведали, каким будет день 13 августа. Это день мощной позитивной энергетики, которая позволит приступить к работе над любыми — даже самыми сложными и трудоемкими — делами, информирует ТСН.

Козерог

Беритесь за сложные проекты — все задачи будут решаться быстро и легко, как по волшебству, без лишнего напряжения с вашей стороны.

Водолей

Не скрывайте, что в отношениях с любимым человеком что-то не так. Откровенный разговор поможет восстановить близость и вернуть взаимопонимание.

Рыбы

Подготовьтесь ко второй половине недели. Важно проявить себя перед начальством — это может открыть путь к повышению и более высокой зарплате.

Овен

Ваше упрямство и энергия Луны помогут завершить проект за один день, который в обычное время занял бы недели.

Телец

Не беритесь за чужую работу, даже если хотите помочь. Освобождая других от обязанностей, вы, скорее, сделаете им медвежью услугу.

Близнецы

Не обманывайте близких, даже в мелочах. Одна ложь может привести ко множеству последующих, и вы рискуете запутаться в них.

Рак

В этот день вам, возможно, придется заступиться за себя или свою семью. Не допускайте несправедливости со стороны чужих людей.

Лев

Не поддавайтесь внезапному желанию устроить скандал. Споры с окружающими, будь то родные или незнакомцы, вряд ли приведут к хорошему.

Дева

Если поддадитесь давлению и откажетесь от того, что для вас важно, позже будете сожалеть. Но исправить это будет уже невозможно.

Весы

Сегодня важно проявить дипломатичность. Грубость и бестактность не пройдут — окружающие будут ожидать от вас такта и вежливости.

Скорпион

Деловые переговоры обещают быть успешными. Партнеры легко пойдут на ваши условия, и вы сможете подписать важный договор.

Стрелец

Отличный день для демонстрации своих талантов. Возможно, ваше творческое хобби станет основным занятием и принесет признание.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки зодиака, кому август принесет богатство и успех.

