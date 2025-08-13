Отец футболиста «Шахтера» и сборной Украины трагически ушел из жизни за день до своего 51-летия (фото)

В семье одного из лидеров «Шахтера» и сборной Украины по футболу Георгия Судакова, жена которого вскоре должна родить второго ребенка, произошла трагедия. Ушел из жизни его отец Виктор Судаков, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

«12 августа трагически ушел из жизни Виктор Судаков, отец игрока „Шахтера“ Георгия Судакова, — говорится в сообщении. — Виктору Георгиевичу было 50 лет… ФК „Шахтер“ выражает искренние соболезнования и слова поддержки Георгию Судакову и всей семье, близким и друзьям Виктора Георгиевича. В этот тяжелый момент все наши мысли вместе с семьей. Вечная память…»

Сам Георгий признался, что смерть отца стала для него болезненным ударом, ведь 13 августа Судакову-старшему исполнился бы 51 год.

«Завтра у тебя должен был бы быть день рождения… Но у Бога другой план на этот день, — написал футболист. — Ты был настоящий, искренний, с добрым сердцем и чистой душой! В четверг ты должен был бы, как всегда, смотреть футбол (у «Шахтера» — матч Лиги Европы с «Панатинаикосом». — Авт.), болеть, переживать, а после игры набрать мне и сказать: «Сынок, ты как всегда лучший»…

Еще позавчера с тобой вспоминали эмоции с гендерпати, как ты со всеми ребятами общался и кайфовал: «Ну ребята такие все классные, душевные, они мне как родные».

Хочу еще хотя бы раз услышать твою установку на игру: «Сынок, мяч круглый, поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший».

Не забывайте позвонить родным, никогда не знаешь когда произойдет «тот самый день».

Напомним, что Георгий из спортивной семьи. Отец Судакова играл на любительском уровне в футбол, а его мать увлекалась волейболом и гандболом. Георгию было полтора года, когда его семья переехала из Брянки (Луганская область) в Комсомольск (ныне — Горишни Плавни) на Полтавщине. Именно отец привил маленькому сыну любовь к футболу.

Фото uaf.ua, из соцсетей



