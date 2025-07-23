В семье футболиста «Динамо» случилось горе (фото)

Колумбийский полузащитник Анхель Торрес, перешедший в конце прошлого сезона в киевское «Динамо» на правах свободного агента, срочно покинул расположение столичного клуба из-за трагедии в семье.

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Легионер, не заявленный за «бело-синих» на 2-й второй отборочный раунд Лиги чемпионов из-за травмы (в первом матче «Динамо» разгромило «Хамрун Спартанс» — 3:0), улетел на родину. Агент колумбийца Мауро Бускет написал в соцсети, что у Анхеля Торреса погиб отец.

Напомним, что полузащитник «Динамо» Торрес перебрался в Европу еще 18-летним, выиграв в первом же сезоне с «Порту» Юношескую лигу УЕФА (2 мяча в 8 поединках). Затем, летом 2022-го, колумбиец оказался в клубе «Бальцан» на Мальте, забив в 23 матчах 15 голов и став третьим бомбардиром местного чемпионата.

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Последним клубом Торреса был «Сентрал Кост Маринерс», с которым футболист в прошлом сезоне стал чемпионом Австралии (23 матча, 13 голов) и выиграл Кубок Азиатской конфедерации футбола.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер отец легенды «Динамо» Олега Гусева.

Фото ФК «Динамо»



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