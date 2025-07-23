41.40 / 41.94 48.63 / 49.28
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

В семье футболиста «Динамо» случилось горе (фото)

18:02 23 июля 2025
Анхель Торрес

Колумбийский полузащитник Анхель Торрес, перешедший в конце прошлого сезона в киевское «Динамо» на правах свободного агента, срочно покинул расположение столичного клуба из-за трагедии в семье.

Легионер, не заявленный за «бело-синих» на 2-й второй отборочный раунд Лиги чемпионов из-за травмы (в первом матче «Динамо» разгромило «Хамрун Спартанс» — 3:0), улетел на родину. Агент колумбийца Мауро Бускет написал в соцсети, что у Анхеля Торреса погиб отец.

Напомним, что полузащитник «Динамо» Торрес перебрался в Европу еще 18-летним, выиграв в первом же сезоне с «Порту» Юношескую лигу УЕФА (2 мяча в 8 поединках). Затем, летом 2022-го, колумбиец оказался в клубе «Бальцан» на Мальте, забив в 23 матчах 15 голов и став третьим бомбардиром местного чемпионата.

РЕКЛАМА

Последним клубом Торреса был «Сентрал Кост Маринерс», с которым футболист в прошлом сезоне стал чемпионом Австралии (23 матча, 13 голов) и выиграл Кубок Азиатской конфедерации футбола.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер отец легенды «Динамо» Олега Гусева.

Фото ФК «Динамо»

РЕКЛАМА

296

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Бюст Чехова в Баденвайлере

Осмотрев больного Чехова в берлинском отеле, известный немецкий профессор только развел руками и сказал: «Ja…», молча повернулся и вышел

Ирина Билык

Историческое фото: Ирина Билык заинтриговала сеть

Дорофеева, фото https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/p/DMGDdmeNhdM/?img_index=2

«Удали это фото»: сеть возмущена поведением Нади Дорофеевой

Кабачковая икра

Кабачковая икра «Панянка»: намного вкуснее, чем магазинная

Следующий материал
Новости партнеров