В четверг, 14 августа, донецкий «Шахтер», сыгравший вничью в гостевой встрече (0:0), проведет на стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы против бронзового призера чемпионата Греции «Панатинаикоса» (арбитр — Даниэль Зиберт из Германии).

ВІДЕО ДНЯ

Как известно, «Шахтер», никогда ранее не проигрывавший в еврокубках греческим клубам (одна победа, три ничьи), уже успел пройти в квалификации Лиги Европы финский «Ильвес» и турецкий «Бешикташ». В свою очередь, «Панатинаикос» в отборе Лиги чемпионов капитулировал перед шотландским «Рейнджерс» (0:2 в гостях, 1:1 на своем поле).

После первой игры соперников в Афинах «Шахтер» упустил победу в матче 2-го тура чемпионата Украины против «Карпат» — 3:3. А вот команда португальца Руя Витории, поскольку чемпионат Греции стартует только 23 августа, целенаправленно готовится к ответному поединку с подопечными Арды Турана.

Кстати, «Панатинаикос» в последних 15 еврокубковых поединках на полях соперников выиграл всего два раза (при трех ничьих и 10 поражениях) — в 2023-м у украинского «Днепра-1» (3:1) и в 2024-м у болгарского «Ботева» (4:0).

РЕКЛАМА

Букмекеры в предстоящем поединке видят фаворитом украинский клуб. К примеру, контора William Hill ставки на победу «Шахтера» в основное время принимает с коэффициентом 1,70, на ничью — 3,50, на выигрыш греческого гранда — 4,50.

В прямой трансляции матч «Шахтер» — «Панатинаикос» на территории Украины покажут (начало — в 21:00) канал УПЛ ТВ и платформа онлайн-телевидения «Киевстар ТВ». Чтобы бесплатно смотреть поединок на платформе, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Ответный матч

РЕКЛАМА

14 августа (четверг)

«Шахтер» — «Панатинаикос» 21:00 УПЛ ТВ, «Киевстар ТВ»

Напомним, что в случае успешного прохождения греческого барьера «Шахтер» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет 21 и 28 августа с бронзовым призером чемпионата Турции «Самсунспором», а в случае неудачи — в отборе Лиги конференций с неудачником противостояния швейцарского «Серветта» и «Утрехта» из Нидерландов (в первом матче голландцы победили в гостях — 3:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Шахтера» и сборной Украины в свой день рождения стал отцом.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Шахтер»



111

Читайте нас в Facebook