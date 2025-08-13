Оккупанты продолжают террор против мирных жителей: атакуют КАБами, артиллерией и дронами

Как и в предыдущие ночи, российские террористы продолжают бить по мирным украинским городам и селам. В частности, в ночь на 13 августа враг терроризировал Никопольщину — райцентр и Покровскую громаду. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Запускал FPV-дроны, обстреливал из артиллерии. Повреждены многоэтажки и авто. Возник пожар. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. По уточненной информации, из-за вчерашнего удара с артиллерии по Никополю загорелись еще 2 частных дома. Огонь спасатели погасили», — говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, 68-летний мужчина получил ранения во время вражеской атаки по Васильевскому району области.

«Всего за сутки оккупанты нанесли 529 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Войска россии осуществили 6 авиационных ударов по Приморскому, Белогорью и Малиновке. 381 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковал Беленькое, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Волшебное. 3 обстрела из РСЗО накрыли Малиновку и Новоданиловку. 139 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Волшебного. Поступило 22 сообщения о разрушении частных домов, квартир и автомобилей», — говорится в сообщении.

Кроме того, от обстрелов пострадала Херсонщина, где один человек погиб, а еще четыре — получили ранения. Там минувшей ночью под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиационными ударами находился ряд населенных пунктов области, включая Херсон. Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.

«российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 5 частных домов. Также оккупанты повредили сотовую башню и частные автомобили и гараж. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 — получили ранения», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, в ночь на 13 августа (с 21.00 12 августа) противник атаковал 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области.

«Ударными БпЛА атакованы Донетчина, Сумщина и Черниговщина, ракетами — Полтавщина. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 34 цели: 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 32 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны. Зафиксированы попадания 17 БпЛА на 17 локациях», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», недавно россияне сбросили КАБы на автовокзал в Запорожье, ранены 20 человек. Также оккупанты разрушили железнодорожный вокзал в Синельниково на Днепропетровщине.

