В первые месяцы вторжения пошел защищать страну: на Сумщине погиб пластун из Черкасс
В Черкассах в последний путь провели воина Андрея Свистильника. У военного был позывной «Узвар». У него остались жена и две несовершеннолетние дочери, сообщает «Пласт», к которому будущий защитник присоединился примерно в 2000 году.
«Андрей принадлежал к кружку «Волки» подготовительного юношеского куреня им. Я. Мудрого в станице Черкассы. В юности принял пластовую присягу. Активный в пластовой жизни, участник мероприятий, вышколов, путешествий. Прошел куренные лагеря, туристические соревнования, Андрей — участник, а впоследствии член провода краевого конно-спортивного лагеря «Герц». Затем стал старшим пластуном. В течение нескольких каденций был членом станичной пластовой старшины. Активно пластовал ориентировочно до 2019 года.
Высшее образование мужчина получил на факультете информационных технологий и систем Черкасского государственного технологического университета.
В студенческие годы был членом ОО «Православное молодежное братство» в г. Черкассы.
Получив высшее образование, работал в IT-сфере", — говорится в сообщении.
После полномасштабного российского вторжения летом 2022 года Андрей Свистильник мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Был младшим сержантом, командиром отделения беспилотных авиационных комплексов.
«5 августа, находясь на фронтовых позициях Сумской области, из-за прилета КАБа получил множественные осколочные ранения. Эвакуирован в стабилизационный пункт еще живым, однако уже в дороге к дальнейшей госпитализации около 19:40 скончался», — добавляют в «Пласте».
Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели при возвращении домой из плена отца 3 детей.81
