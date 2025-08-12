41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Ночью вывел через лесополосу восьмерых украинских защитников»: в бою за Водяное погиб воин из Донецкой области

20:35 12 августа 2025
Евгений Колдаев с позывным «Глухарь»

Самбор провел в последний путь погибшего солдата — Евгения Колдаева с позывным «Глухарь». У него остались жена, сын, а также другие родственники, которые хранят память о нем. Воину навеки 49 лет, сообщает городской совет:

«Евгений родился на Лиманщине Донецкой области. По специальности — ветфельдшер, работал в сельском хозяйстве и на строительстве. В свободное время играл на гитаре, писал и исполнял авторские песни, среди которых особенными были посвященные войне и побратимам. В одной из них он пел: «Я в Україні, в своїй Батьківщині буду стояти до смерті за землю свою…»

С началом полномасштабного вторжения мужчина добровольно пошел в военкомат, чтобы встать на защиту Украины. Из-за состояния здоровья ему сначала отказали, но, переехав с семьей на Львовщину, он снова записался в армию. Служил парамедиком в 21-й, а затем — в 53-й отдельной механизированной бригаде.

«В мае 2023 года, во время ожесточенных боев за Бахмут, Евгений проявил чрезвычайную отвагу , — рассказывают в горсовете. — Оказавшись под сильными минометными обстрелами в районе уничтоженной многоэтажки возле так называемого „Самолета“, он не смог сразу присоединиться к своему подразделению. Вместо того чтобы искать укрытие для себя, он, хорошо зная местность, ночью вывел через лесополосы восьмерых украинских защитников из других бригад, спасая их от верной гибели. Побратимы считали, что он остался там навсегда, и были шокированы, когда он вернулся живым».

К сожалению, 27 декабря 2023 года Евгений погиб в бою с российскими оккупантами вблизи населенного пункта Водяное Донецкой области. Сначала героя похоронили в Славянске. По решению родных состоялось перезахоронение на Мемориале Героям Украины в Самборе.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на фронте погиб известный художник и защитник Украины Давид Чичкан.

Читайте также: «Хочу доказать, что я что-то могу. Могу тебя защитить»: после тяжелого ранения в бою за Покровск не выжил 20-летний воин из Львовской области

РЕКЛАМА

129

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на 13-14 августа. Фото Pixabay

Дни, когда везет во всем: какие знаки поймают волну успеха 13−14 августа

Александр Свищев – инвестор и меценат

Александр Свищев открыл на Львовщине один из крупнейших заводов по переработке рыбы в Украине

Гороскоп на 12 августа 2025 года. Фото Pixabay

Ракам стоит проявить гибкость, а Львам — использовать свой авторитет: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 августа

Десерт летний, фото скриншот видео

Прекрасная замена мороженому: красавица с волшебным голосом Алина посоветовала рецепт идеального десерта для лета всего из двух ингредиентов

Следующий материал
Новости партнеров