Шоу для налогоплательщиков: эксперт о том, почему война в Украине — это рынок, а не идея

Накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским правителем Владимиром путиным на Аляске известный украинский эксперт из международного правительственного PR Анастасия Магонова опубликовала на своей странице пост о том, как бизнес определяет судьбу мира в Украине.

«Если слушать официальный хор в Вашингтоне, можно подумать, что здесь идет глубокий идейный конфликт — как закончить войну в Украине? На самом деле это скорее шоу для налогоплательщиков.

Вместо привычного разделения по партийным линиям следует смотреть через другую политическую оптику — «ястребы» и «голуби». Эти термины, пришедшие еще со времен холодной войны, описывают не партийность, а подход к достижению мира. Ястребы делают ставку на военное давление. Голуби — на переговоры и компромиссы.

В контексте украинских переговоров ястребы убеждены, что мир возможен только через силу.

Давление оружием, санкциями, присутствием союзников за столом и обязательным участием Украины и Европы. Голуби же считают, что войну следует остановить быстро, даже если это потребует компромиссов. Готовы к переговорам в узком формате без сложной многосторонней дипломатии.

Но в DC за каждой позицией стоит чей-то логотип. И именно он часто определяет, говорит ли политик языком силы, или языком компромисса.

Фланг «ястребов» — это компании, зарабатывающие во время боевой фазы. Для них продолжительная война является стабильным рынком оружия. Они заинтересованы в максимальных военных бюджетах, новых поставках и расширении производства.

К примеру, Raytheon уже получила контракт на $ 3,5 миллиарда на ракеты AIM-120 для Украины и союзников. Lockheed Martin — $ 7,8 миллиарда на ракетоносители, HIMARS, истребители F-35 и противотанковые комплексы Javelin. Northrop Grumman вообще открыто подняла прогноз прибыли на 2025 год, объясняя это сильным спросом на системы ПВО и беспилотники.

Фланг «голубей» — компании, зарабатывающие на постконфликтной фазе, когда начинается мирное восстановление. Они ожидают перераспределения расходов по боеприпасам на бетон, инфраструктуру и логистику. У строительного гиганта Bechtel уже есть опыт восстановления Ирака и Афганистана и готов повторить этот сценарий в Украине. Fluor специализируется на логистике, инфраструктуре и энергетике в зонах после конфликтов. Компания Leidos, известная своими ИТ-решениями, дронами и системами безопасности, легко меняет военные заказы на охранные или гражданские проекты, когда пушки стихают.

Хотя даже «голуби» не верят в мир за один день. И тем более в соглашение без участия Украины и ЕС. Все прекрасно понимают, что это иллюзия мира. Но что бы ни привез Трамп из Аляски, если это будет выглядеть, как уступка россии, Вашингтон взорвется.

Трамп взял под федеральный контроль полицию Вашингтона и ввел 800 военных Нацгвардии. Сказал, что будет выгонять бездомных. Но кажется мне, что власть готовится к массовым протестам, вероятно, таким же громким, как сами переговоры.

Еще хочу добавить, что любое мирное решение все равно придется проводить через Конгресс и Сенат в будущем. К примеру, если речь пойдет о снятии санкций с россии, даже подписанный президентом документ не заработает, пока Конгресс не примет необходимые изменения в законах. А там «ястребов» хватает с обеих партий", — написала она.

Фото: AFP

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

