Украинцы, вероятно, отвергнут любой договор, если их не будет в комнате: СМИ о предполагаемом сценарии встречи на Аляске

На пресс-конференции на днях Дональд Трамп попытался успокоить скептиков относительно своей предстоящей встречи с путиным на Аляске. Он назвал ее ознакомительной встречей, чтобы оценить готовность москвы прекратить войну, предполагая, что это может оказаться только первой встречей. Он также сказал, что это возможность для Украины вернуть часть примерно 20 процентов своей территории, которую российская армия захватила с начала войны в феврале 2022 года.

Это станет музыкой для ушей европейцев и украинцев — по крайней мере пока. Однако в европейских столицах существует значительная обеспокоенность, что Дональд Трамп может соблазниться заключить договор с путиным через голову президента Украины Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми принимал вице-президента Дж. Д. Вэнса в своей загородной резиденции в минувшие выходные, возможно, пытаясь выяснить, что Трамп скажет российскому лидеру. В субботу ведущие европейские союзники Вашингтона опубликовали совместное заявление, в котором повторили, что «путь к миру в Украине не может быть определен без Украины». Европа настолько озабочена тем, что может произойти на Аляске, что поспешила запланировать конференцию с Трампом и Вэнсом на среду, будто пытаясь вложить европейские тезисы для обсуждения в мозг Трампа, прежде чем он встретится с главой кремля, пишет The Telegraph.

Однако вся эта тревога может оказаться пустой тратой энергии. Трамп вряд ли договорится о многом с путиным в эту пятницу.

«Вероятнее всего, украинцы отвергнут любое соглашение, если их не будет в комнате, — говорится в статье. — Зеленский и путин сталкиваются с большим выбором. Поле боя с начала 2023 года характеризуется постепенными российскими достижениями чрезвычайно высокой ценой. Киев может избегать дипломатии и продолжать борьбу, рискуя дальнейшими территориальными достижениями россии в будущем. Или же он может попытаться договориться об урегулировании, отражающем текущие факты на местах. путин также сталкивается с дилеммой. Он может продолжать вести Трампа, рискуя тем, что в конце концов утратит свою позицию перед нетерпеливым американским президентом; или же действительно серьезно вести переговоры, прекрасно зная, что ему придется отказаться от своей фиксации на создании новой российской империи с собой как царем».

Признание территориальных претензий россии было бы похоже на придание легитимности захвату территорий москвой, поэтому и этому будет противостоять Киев.

Трамп поставил себя в незавидное положение. Любое соглашение, которое примет путин, может быть отклонено Зеленским как слишком дружественное к россии, особенно если оно исключает гарантии безопасности Запада или обменивает украинские территориальные уступки на российское прекращение огня. По той же логике любое соглашение, которое подпишет Зеленский, вероятно, будет отклонено путиным как не полностью учитывающее ключевой вопрос. И если каким-то чудом Трампу удастся найти общий язык с Зеленским и путиным, российские ястребы в Вашингтоне будут готовы писать обвинительные колонки в американских газетах о том, как Соединенные Штаты продали Украину.

Украина является главной целью для путина, пожертвовавшего геополитическим положением россии, а также сотнями тысяч российских мужчин ради достижения своих военных целей.

«Не стоит завидовать Трампу за попытку придать определенный импульс мирному процессу. Только не ставьте свои деньги на то, что он сможет что-нибудь решить», — отмечает автор статьи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мирное соглашение между Трампом и путиным не будет иметь значения без участия Украины.

