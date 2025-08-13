Украинцам готовят масштабные изменения по пенсиям: о чем идет речь

Несмотря на то, что введение системы баллов и других атрибутов пенсионной системы было временно отложено, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины имеет твердые намерения в течение 100 дней представить новую пенсионную реформу, включающую, в частности, изменение системы социальных выплат. Об этом заявил министр соцполитики Денис Улютин.

Впрочем, чиновник не скрывает, что речь идет только о планах министерства, которые еще должны быть поддержаны как правительством в целом, так и парламентом, пишет Oboz.

Главное, что хотят изменить

Издание отмечает, что накопительная пенсия наконец-то может стать обязательной — эту реформу в Украине никак не могут внедрить уже долгие годы.

Солидарная (такая, как сейчас) пенсия будет сильнее зависеть от того, как долго и в каком размере уплачивались взносы (ЕСВ, 22% от белой зарплаты).

Если реформа состоится, накопительная пенсия не заменит солидарную — они будут действовать одновременно.

Появятся новые виды профессиональных пенсий по некоторым специальностям.

Правила для расчета прожиточного минимума и социальной помощи изменят (сейчас прожиточный минимум 2920 грн не соответствует реальности);

Семьям станет проще совмещать работу и воспитание детей, а также увеличатся выплаты при рождении ребенка (законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде).

Для переселенцев создадут «единственное окно», где можно получить всю помощь в одном месте.

Помощь людям с инвалидностью будет зависеть не от группы, а от того, насколько человек реально потерял способность работать.

Также государство планирует активнее помогать людям с работой и средствами для реабилитации.

Появится «Социальный кодекс» — сборник всех правил о социальной поддержке.

«Мы меняем подходы к социальному обеспечению и поддержке. Это должна быть система, которая отвечает запросам людей, ориентирована на их интересы и будет адресована каждому человеку не по статусу, а по потребностям. Достойная, адресная, прозрачная поддержка — это план работы на ближайшие 100 дней дня всего Министерства», — сказал министр соцполитики Денис Улютин во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и прав ветеранов.

Также в Минспоцполитики напомнили, что существует три уровня пенсионной системы.

Первый уровень — солидарная пенсия. Суть — взносы работающих граждан сразу же направляются на выплаты нынешним пенсионерам, а размер пенсий зависит от стажа и уровня зарплаты.

Второй уровень — обязательная накопительная пенсия (пока не работает в Украине). Суть — часть заработной платы отчисляется на индивидуальный пенсионный счет работника в государственном фонде, средства инвестируются, а когда человек достигает пенсионного возраста, он получает деньги в виде регулярных выплат или единовременно.

Третий уровень — добровольная накопительная пенсия. Суть та же, что в обязательной накопительной системе, только фонды — частные, размер взносов — добровольный, а гарантии от государства не предусмотрены.

Напомним, что недавно с идеей о том, как можно повысить уровень выплат пенсионерам, выступил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

